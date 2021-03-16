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"Одно из базовых упражнений": Анита Луценко рассказала, для чего нужно делать выпады

"Одно из базовых упражнений": Анита Луценко рассказала, для чего нужно делать выпады
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко на своей странице в Инстаграм ведет мини-блог, в котором помогает своим подписчикам худеть и в общем вести здоровый образ жизни.

Ранее, Анита рассказала, можно ли без обращения к пластике уменьшить талию, а теперь рассказала об простом упражнении, которое поможет прорабатывать несколько важных мышц. Да и более того, показала, как правильно его делать.

Речь идет об упражнении выпады. Анита отмечает, что во время выпадов работают: ноги, ягодицы, внутренняя поверхность бедра, пресс и спина. То есть, одно простое упражнение помогает сразу в 5 местах.

Зачем делать выпады? Луценко и на этот вопрос дала ответ: для тонуса всего тела, силовой выносливости и для рельефа ног и ягодиц без больших объемов.

Вместе с Иракли Макацарией они показали, как правильно делать выпады начинающим и уже более опытным "худеющим".

 
 
 
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Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Напомним, что Анита Луценко дала интервью "Телеграфу", в котором рассказала, как изменить свой образ жизни, сделать ее активней и здоровее, и с чего начать и как не навредить организму.

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко рассказывала, как уменьшить икра на ногах, а также поделилась простыми упражнениями для ягодиц и пресса в домашних условиях.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 66

Все по теме:

Здоровье, Фигура, Упражнения, Анита Луценко, Иракли Макацария.
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