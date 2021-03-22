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Понедельник, 22.03.2021
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Ученые рассказали, увеличивает ли аллергия риск заразиться коронавирусом

Ученые рассказали, увеличивает ли аллергия риск заразиться коронавирусом
05:38 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В весенний период повышается риск заразиться коронавирусом, главой причиной которого может стать аллергия на пыльцу.

Об этом сообщили в исследовании ученых из Технического университета Мюнхена.

Влияет ли пыльца на рост заражений

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Данное исследование было проведено с января по апрель прошлого года международной командой ученых, а также специалистов из Технического университета Мюнхена и Центра исследования здоровья и окружающей среды имени Гельмгольца. Во время которого были изучены данные 130 станций из 31 страны и сопоставлены с данными о погоде и количестве заражений, когда первая волна пандемии накрыла Европу и Америку. Ученые также учли принятые меры по сдерживанию распространения болезни.

Согласно данным группы исследователей, повышение концентрации пыльцы на 10 частиц/куб.м. воздуха при отсутствии локдауна привело к повышению заражений на 4 процента. При некоторых условиях, количество заражений может вырасти аж на 44 процента. При этом во время локдауна число новых заражений обычно вдвое сокращалось, несмотря на то же количество пыльцы в воздухе.

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Влияние на иммунитет

По данным исследований, в момент одновременного попадания вируса и пыльцы на слизистую оболочку защитный механизм организма замедляется. Таким образом вирус развивается быстрее. Данное влияние пыльцы уже доказали в отношении насморка.

Стоит напомнить, что ранее инфекционист рассказал, почему люди могут несколько раз заражаться и болеть коронавирусом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Аллергия, Пыльца, Коронавирус, Covid-19.
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