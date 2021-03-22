Сегодня в Украине стартует второй этап вакцинации: что это значит и кого будут прививать

Второй этап кампании по вакцинации от коронавируса Covid-19 стартует в Украине с понедельника, 22 марта.

Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"К организации прививок помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц", - сказал он.

По словам министра, на втором этапе начнется вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования – семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет (с 29-30 марта)

Степанов отметил, что в целом в рамках второго этапа вакцинации планируется запустить более 2,5 тыс. пунктов прививок, которые будут развертываться по мере поступления вакцины.

Как сообщалось, за сутки 21 марта в Украине против коронавируса COVID-19 было привито 2715 человек, однако вакцинацию проводили не во всех регионах: в Кировоградской, Львовской и Хмельницкой областях, а также в Киеве вакцинация в воскресенье вообще не проводилась.

Всего же с начала кампании по вакцинации в Украине привито 111 025 человек.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

17 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что министерство увеличило с 28 до 90 дней интервал между первой и второй прививками индийской вакциной от коронавируса "CoviShield".