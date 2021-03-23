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Хвалите себя и пробуйте разное: Марина Боржемская рассказала, как перестать переедать

Хвалите себя и пробуйте разное: Марина Боржемская рассказала, как перестать переедать
Обновлено 18:15 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Собираетесь встретиться с подружками, и несмотря на то, что вы даже поели перед выходом, но при встречи все равно что-то заказываете, ведь все едят? Если в этой строчке Вы узнали себя, то Вам стоит прочитать новый пост от фитнес-тренера Марины Боржемской. 

На своей странице в Инстаграм Марина рассказала, как избежать эмоционального переедания.

"Не стоит себя насильно подталкивать к употреблению пищи, если вы не особо голодны" - говорит Боржемская.

Чтобы справиться с этой проблемой, нужно выяснить, что служит причиной эмоционального переедания, и только тогда вы сможете подобрать альтернативные методы борьбы с этим триггером. ⠀

Иногда причина кроется в вашем окружении: например, вы часто едите за компанию, потому что вам сложно отказаться от угощения. Также, к перееданию склонны любители многозадачности, которым сложно смотреть кино без "вкусняшки".

Марина Боржемская советует не зажевывать свои чувства, а проживать их. Используя пищу, чтобы притупить испытываемые чувства, вы программируете организм на переедание каждый раз, когда возникает эмоция, которая вам не нравится. Чтобы предупредить привычку компульсивного переедания или избавиться от нее, не запрещайте себе дискомфортные эмоции.

Для преодоления сложных периодов в жизни осваивайте успокоительные практики. Пилатес, медитация, рисование акварелью, йога, танцы, прогулка на свежем воздухе, наушники в уши и приятная музыка, вкусный травяной чай с хорошей книгой или фильмом — старайтесь постоянно уделять внимание занятиям, поддерживающим нервную систему.

Если не получается самостоятельно избавиться от проблемы эмоционального переедания, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. Ваша главная задача — восстановить гармонию души и тела; хвалите себя за настойчивость и пробуйте разные инструменты для ее решения.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как полюбить себя и повысить самооценку. Тренер составила памятку из 10 правил, которые помогут женщинам быть в гармонии с собой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Переедание, Марина Боржемская.
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