Скачать
Среда, 24.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
ГБР взялось за Азарова из-за "Харьковских соглашений"
Канада наказала российских чиновников за отравление Навального
Канада наказала российских чиновников за отравление Навального

Чем вакцина Covidshield отличается от AstraZeneca и откажется ли от нее Украина после смерти Инны Нарожной

Чем вакцина Covidshield отличается от AstraZeneca и откажется ли от нее Украина после смерти Инны Нарожной
18:07 Сегодня Телеграф

В последнее время вокруг вакцины AstraZeneca распространяется много слухов. Двое самых популярных - о том, что она абсолютно отличается от Covidshield и, что вакцину могут перестать поставлять в Украину. Масла в огонь добавила смерть военнослужащей Инны Нарожной после вакцинации от COVID-19. И хотя вскрытие показало, что у умершей была сердечно-сосудистая недостаточность, эта новость добавила баллов антивакцинаторам и любителям теории заговора.

"Телеграф" проанализировал ситуацию и опроверг нелепые сплетни о вакцинации Covidshield.

Чем Covidshield отличается от AstraZeneca?

С этим вопросом мы обратились к ГП "Медзакупівлі України".

"Это та же формула, но индийские производители не могут ее одинаково называть, потому что есть лицензия и это совершенно нормально, что одних лекарств различные названия", - рассказали в пресс-службе предприятия.

Медики во время пандемии массово едут за границу: неутешительная статистика в цифрах

Тоже сами на своей странице в Facebook подтвердил доктор физико-математических наук, биофизик Семен Есилевский, который о себе говорит, что он еще "немножко блоггер".

"Ответ на традиционный вопрос "а почему тогда разные названия?" вообще до безобразия прост. Covidshield производит индийская компания "Serum Institute", которая никак юридически не связана с концерном AstraZeneca и, соответственно, не имеет права использовать название "AstraZeneca" в своих продуктах. Поэтому их обозвали по-другому, хотя препарат тот же и производится по официальной лицензии", - объясняет ученый.

Далее он рассказал, что люди, которые далеки от науки, называют препарат Covishield "дженериком AstraZeneca». На самом деле так говорить нельзя, потому что...

"Дженерик - это препарат, который имеет такую же *низкомолекулярное* химическое вещество, как и брендовый препарат. Он может иметь другие вспомогательные вещества, оболочку, капсулу, расфасовку и т.п., а может быть и абсолютной копией - суть понятия "дженерик" именно в самом действенном веществе, которое должно быть идентично.

Вакцина в принципе не является низкомолекулярным химическим веществом - это очень сложная высокомолекулярная биотехнологическая конструкция, состоящая из множества макромолекул и/или синтетических наноструктур. К таким конструкциям понятия "дженерик" вообще не применяется", - пишет ученый.

Бесплатной медицины в Украине нет, и никогда не было, - замминистра Ирина Микичак

Есилевский добавляет, что для вакцин и других подобных сложных лекарственных форм применяют термин "биосимиляры" (biosimilars) или "биолоджики" (biologics).

"Биосимиляр другого производителя не может повторять исходную брендовую молекулярную конструкцию с точностью до атома просто потому, что это невозможно технически, но он настолько похож и не отличается от нее по биологическому действию (отсюда и название) и клиническому эффекту. Биосимиляры практически всегда отличаются от оригинала в плане вспомогательных ингредиентов и, естественно, цены. Так вот, Covishield не является ни дженериком, ни биосимиляром вакцины от AstraZeneca!

И "брендовый" AstraZeneca и Covishield - это один и тот же препарат, а именно рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора ChAdOx1 (AZD1222). Они производятся из идентичной технологии и по единой лицензии, просто на разных заводах", - резюмирует автор.

Может ли Украина отказаться от Covishield?

Что касается того, что у нас могут снять вакцинацию Covishield/AstraZeneca, то это тоже неправда. Семен Есилевский говорит, что оснований говорить об отказе вообще нет.

"Это информационные фейки, которые специально вбрасываются для получения выгоды от того, что будет недоверие к вакцинации. Не будем углубляться в то, кто это делает и зачем. Европейское агентство по лекарственным средствам - EMA (англ. European Medicines Agency - Авт.) полностью сняло все вопросы, которые были до AstraZeneca и вышло с информацией, что вакцина безопасна. В странах ЕС после небольшого перерыва возобновили вакцинацию".

Что касается альтернативы Covishield/AstraZeneca, то в "Медзакупівлях" говорят, что это зависит от условий договора с поставщиком.

По словам Семена Елисевского другие разновидности вакцины могут себе позволить только те страны, которые успели их заказать.

"В нашей стране альтернатив пока нет, потому что есть только Covishield и больше ничего. Все остальное, что нам обещают. Когда будет, тогда будет смысл говорить", - добавил ученый.

На наш вопрос относительно прогноза, будет ли Украина заказывать еще что-то, Есилевский ответил, что "МЗ с их слов заказали еще Sinovac и Novavax и должно прийти незначительное количество Pfizer по инициативе COVAX". Но, когда это произойдет и сколько ее будет - никто не знает. Однако ученый уверен, что именно Pfizer будет мало.

Относительно того, вакцинируется ли необходимое количество украинцев до конца года, Есилевский ответил, что нет.

"Это еще случится благодаря тому, что у нас очень высокое количество антивакцинаторов, которые принципиально не будут делать прививки. Я вообще не рассчитываю, что вакцинируется хотя бы половина населения. Даже если бы вакцин было достаточно", - резюмировал ученый.

Лишить трона корону: когда Украина получит вакцину от COVID-19

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
Просмотры: 280

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca, CoviShield.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смертельное ЧП с бомбардировщиком под Калугой: названы возможные причины
02 Яркие открытки и поздравления на День мастера маникюра 2021
03 Под Одессой посреди улицы умерла женщина: в сети говорят, она была военной и только вакцинировалась
04 Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула
05 Маски на улице обязательны, но не для всех: нюансы новых ограничений для "красной" зоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Закарпатье загорелся жилой комплекс для переселенцев: фото и видео ЧП
В Закарпатье загорелся жилой комплекс для переселенцев: фото и видео ЧП
&quot;Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина&quot;: женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)
"Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина": женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Претензии оккупантов Крыма к Украине &quot;перевалили за триллион рублей&quot;
Претензии оккупантов Крыма к Украине "перевалили за триллион рублей"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь