Чем вакцина Covidshield отличается от AstraZeneca и откажется ли от нее Украина после смерти Инны Нарожной

В последнее время вокруг вакцины AstraZeneca распространяется много слухов. Двое самых популярных - о том, что она абсолютно отличается от Covidshield и, что вакцину могут перестать поставлять в Украину. Масла в огонь добавила смерть военнослужащей Инны Нарожной после вакцинации от COVID-19. И хотя вскрытие показало, что у умершей была сердечно-сосудистая недостаточность, эта новость добавила баллов антивакцинаторам и любителям теории заговора.

"Телеграф" проанализировал ситуацию и опроверг нелепые сплетни о вакцинации Covidshield.

Чем Covidshield отличается от AstraZeneca?

С этим вопросом мы обратились к ГП "Медзакупівлі України".

"Это та же формула, но индийские производители не могут ее одинаково называть, потому что есть лицензия и это совершенно нормально, что одних лекарств различные названия", - рассказали в пресс-службе предприятия.

Тоже сами на своей странице в Facebook подтвердил доктор физико-математических наук, биофизик Семен Есилевский, который о себе говорит, что он еще "немножко блоггер".

"Ответ на традиционный вопрос "а почему тогда разные названия?" вообще до безобразия прост. Covidshield производит индийская компания "Serum Institute", которая никак юридически не связана с концерном AstraZeneca и, соответственно, не имеет права использовать название "AstraZeneca" в своих продуктах. Поэтому их обозвали по-другому, хотя препарат тот же и производится по официальной лицензии", - объясняет ученый.

Далее он рассказал, что люди, которые далеки от науки, называют препарат Covishield "дженериком AstraZeneca». На самом деле так говорить нельзя, потому что...

"Дженерик - это препарат, который имеет такую же *низкомолекулярное* химическое вещество, как и брендовый препарат. Он может иметь другие вспомогательные вещества, оболочку, капсулу, расфасовку и т.п., а может быть и абсолютной копией - суть понятия "дженерик" именно в самом действенном веществе, которое должно быть идентично.

Вакцина в принципе не является низкомолекулярным химическим веществом - это очень сложная высокомолекулярная биотехнологическая конструкция, состоящая из множества макромолекул и/или синтетических наноструктур. К таким конструкциям понятия "дженерик" вообще не применяется", - пишет ученый.

Есилевский добавляет, что для вакцин и других подобных сложных лекарственных форм применяют термин "биосимиляры" (biosimilars) или "биолоджики" (biologics).

"Биосимиляр другого производителя не может повторять исходную брендовую молекулярную конструкцию с точностью до атома просто потому, что это невозможно технически, но он настолько похож и не отличается от нее по биологическому действию (отсюда и название) и клиническому эффекту. Биосимиляры практически всегда отличаются от оригинала в плане вспомогательных ингредиентов и, естественно, цены. Так вот, Covishield не является ни дженериком, ни биосимиляром вакцины от AstraZeneca!

И "брендовый" AstraZeneca и Covishield - это один и тот же препарат, а именно рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора ChAdOx1 (AZD1222). Они производятся из идентичной технологии и по единой лицензии, просто на разных заводах", - резюмирует автор.

Может ли Украина отказаться от Covishield?

Что касается того, что у нас могут снять вакцинацию Covishield/AstraZeneca, то это тоже неправда. Семен Есилевский говорит, что оснований говорить об отказе вообще нет.

"Это информационные фейки, которые специально вбрасываются для получения выгоды от того, что будет недоверие к вакцинации. Не будем углубляться в то, кто это делает и зачем. Европейское агентство по лекарственным средствам - EMA (англ. European Medicines Agency - Авт.) полностью сняло все вопросы, которые были до AstraZeneca и вышло с информацией, что вакцина безопасна. В странах ЕС после небольшого перерыва возобновили вакцинацию".

Что касается альтернативы Covishield/AstraZeneca, то в "Медзакупівлях" говорят, что это зависит от условий договора с поставщиком.

По словам Семена Елисевского другие разновидности вакцины могут себе позволить только те страны, которые успели их заказать.

"В нашей стране альтернатив пока нет, потому что есть только Covishield и больше ничего. Все остальное, что нам обещают. Когда будет, тогда будет смысл говорить", - добавил ученый.

На наш вопрос относительно прогноза, будет ли Украина заказывать еще что-то, Есилевский ответил, что "МЗ с их слов заказали еще Sinovac и Novavax и должно прийти незначительное количество Pfizer по инициативе COVAX". Но, когда это произойдет и сколько ее будет - никто не знает. Однако ученый уверен, что именно Pfizer будет мало.

Относительно того, вакцинируется ли необходимое количество украинцев до конца года, Есилевский ответил, что нет.

"Это еще случится благодаря тому, что у нас очень высокое количество антивакцинаторов, которые принципиально не будут делать прививки. Я вообще не рассчитываю, что вакцинируется хотя бы половина населения. Даже если бы вакцин было достаточно", - резюмировал ученый.