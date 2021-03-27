Один из лучших источников омега-3: диетолог назвала рыбу, которую стоит добавить в рацион

Диетолог Светлана Фус старается помогать своим подписчикам чувствовать себя хорошо и рассказывает, как правильно питаться. На своей странице в Инстаграм она делится различными советами и рассказывает о пользе и вреде определенных продуктов.

Один из своих постов Светлана Фус посвятила рыбе, а именно селедке. Диетолог объяснила почему, стоит добавить ее в свой рацион.

Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания, потому что не вырабатываются в организме. А они очень важны для здоровья:⁣

глаз,

полезны для беременных, так как они могут влиять на интеллект ребенка, социальные навыки и снижать риск задержки развития,

положительно влияют на сердечно-сосудистую систему: снижают количество триглицеридов, повышают уровень холестерина ЛПВП, предотвращают потерю эластичности артерий,

улучшают состояние кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщин.⁣⁣⠀

Также, люди, которые регулярно употребляют омега - 3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии.⁣⁣

Помимо этого, сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами.⁣⁣⠀

"В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры" - подытожила Светлана Фус.

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