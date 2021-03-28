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Как адаптировать организм после перехода на летнее время: простые советы

Как адаптировать организм после перехода на летнее время: простые советы
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В ночь с 27 на 28 марта ровно в 3:00 Украина перешла на летнее время, а это значит, что стрелки часов перевели на один час вперед.

Из этого выходит, что в эту ночь украинцы потеряли час драгоценного сна и организм обязательно это "отметит". Как же сделать так, чтобы перевод часов не сильно отразился на общем состоянии, читайте далее. 

Во-первых, нужно было подготовиться заранее, чтобы организм мог постепенно привыкнуть. Банально, но лечь спать на час раньше. С неделю после перевода часов ложитесь спать немного раньше. 

Так, как светать теперь будет намного раньше, а темнеть наоборот позже, "запаситесь" шторами. Перед тем, как лечь спать задерните шторы, и приглушите свет. А с наступлением утра обязательно их откройте, свет поможет Вам быстрее проснуться.

Хорошим "антистрессом" для организма судет теплая ванна. Полежите в теплой водичке перед сном, это поможет Вам расслабиться и быстрее уснуть. А утром наоборот, лучше начать с прохладного душа.  

Про кофеин и алкоголь лучше пока забыть, как и "перекусы" на ночь. Они негативно влияют на продолжительность и качество как сна.

Ранее, "Телеграф" писал, что о том, как проще пережить смену часов рассказал и директор Центра медицины сна Госпиталя Северного Уэстчестера Правин Рудрараджу. 

Напомним, что 3 марта ВРУ приняла проект закона об отмене перевода часов в Украине в первом чтении. Однако 19 марта закон был отправлен на доработку

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Время, Перевод часов, Адаптация.
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