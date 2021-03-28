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"Даже небольшой минус за неделю - это успех": Анита Луценко рассказала, как правильно убирать лишний вес

"Даже небольшой минус за неделю - это успех": Анита Луценко рассказала, как правильно убирать лишний вес
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко на своей странице в Инстаграм ведет мини-блог, в котором рассказывает своим подписчикам, как правильно худеть и в общем вести здоровый образ жизни.

Часто девушки сталкиваются с тем, что прозанимаясь неделю-две, они не видят заветных минусов на весах. Вместо -5, 10 кг всего лишь - 1,2 кг. Естественно это все приводит к разочарованию, а иногда даже и к прекращению занятий и похудения.

Анита Луценко решила объяснить своим худеющим подписчикам, сколько же нормально сбрасывать в неделю.

"500 г в неделю - отлично. Дело в том, что 500 г именно жира - это около 3500 ккал. Представили себе бутылочку с водой 0,5 наполненную жиром? Это реально много!!!" - пишет фитнесс-тренер. 

"Кушать нужно так, чтобы через час не бежать к холодильнику": Анита Луценко - о похудении на карантине

Анита отмечает, что при похудении важно терять именно жир, создавая дефицит ккал. Есть примерно на 500 ккал в день меньше привычного и за месяц, убирая всего одно что-то калорийное за день, вы можете получить -2 кг, а за 3 месяца -6 кг.

Однако при этом важно есть белки, ведь они формируют иммунитет и упругость, жиры - от них зависит сжигание жира, гормоны, либидо и углеводы - для чувства сытости и энергии.

"Вывод: даже небольшой минус за неделю - это успех! Будьте к себе добрее и ставьте долгосрочные цели - это точно приведёт к успеху!" - мотивирует Луценко. 

 
 
 
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Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анита Луценко рассказала и наглядно показала, как подтянуть внутреннюю поверхность бедра, опубликовав комплекс упражнений.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 501

Все по теме:

Питание, Здоровье, Похудение, Анита Луценко.
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