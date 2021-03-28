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Как мотивировать себя похудеть: Марина Боржемская рассказала, как создать тело своей мечты

Как мотивировать себя похудеть: Марина Боржемская рассказала, как создать тело своей мечты
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Марина Боржемская - известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию. На своих страницах в соцсетях Марина рассказывает своим подписчикам, как правильно похудеть, соблюдать питание, что можно и что нельзя, о пользе и вреде продуктов, а также и об эмоциональной стороне похудения. 

Один из своих постов Боржемская посвятила мотивации. Фитнес-тренер рассказала, где же взять эту мотивацию и как ее не растерять.

Во-первых, нужно определить причину, которая привела к мысли о похудении. Это может быть что-угодно — проблемы со здоровьем, желание красиво выглядеть на фотосессии, возможность вновь надеть любимый купальник.

Второй шаг - как только вы твердо решили изменить свою жизнь — начинайте в тот же день без никаких "потом", "а вот с понедельника" и тд.

Не спешите охватить все и сразу. Дайте себе и организму время привыкнуть к переменам.  

Забудьте фразу "я не смогу". Отбрасывайте все ваши страхи и слабости! 

Ставьте себе мини-цели на месяц. Для того чтобы сдвинуться с мертвой точки существует очень простой и действенный способ — делать это каждый день на протяжении 21 дня. А дальше все происходит уже по привычке на автомате.  

"Сила человека, находится внутри каждого из нас. И то, как мы ею воспользуемся, зависит также только от нас. Будьте смелыми в принятии решений и уверенными в том, что находитесь на верном пути!" - пишет Марина.

 
 
 
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Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась советами, которые помогут наладить питание и эффективно похудеть. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 441

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Мотивация, Марина Боржемская.
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