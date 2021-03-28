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Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Это не Буковель и не Степанов: врач назвал "виновного" в новой волне коронавируса и дал обнадеживающий прогноз

Это не Буковель и не Степанов: врач назвал "виновного" в новой волне коронавируса и дал обнадеживающий прогноз
14:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В Украине после резкого спада заболеваемости коронавирусом, ситуация кардинально изменилась - с каждым днем все больше людей получают позитивный тест на ковид. А в некоторых областях ситуация и вовсе критическая.  

 Украинский врач-анестезиолог Павел Сильковский на своей странице в Facebook написал свое мнение по поводу новой волны распространения вируса. Он считает, что причиной такого "подъема" является не Буковель, не министр здравоохранения Максим Степанов, и не люди, которые нарушают карантинные правила. 

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Причина - тот самый коронавирус,  который распространяется своим, не совсем понятным для нас путем. Эта новая волна "накрывает" преимущественно тех, кто не переболел за год пандемии.

"Если волна поднимается быстро, то и падать она будет быстро тоже. Потому что количество восприимчивых тоже уменьшается быстро и прогрессивно" - обнадеживает Павел Сильковский. 

Также, доктор отмечает, что больше коронавируса людей накрывает паника. А в случае с ковидом - паника не лучший помощник. Да и более, она очень мешает медикам, потому что в больницу ломятся даже те, кому помощь не нужна. 

Ранее, "Телеграф" писал, что ученые выяснили, что риновирусы оказались сильнее коронавируса SARS-CoV-2. Вирус простуды может вытеснять коронавирус из инфицированных клеток.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Коронавирус, Павел Сильковский.
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