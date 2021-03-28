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Как вылечить насморк: Комаровский назвал главные правила

Как вылечить насморк: Комаровский назвал главные правила
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Ведущий программы "Школа доктора Комаровского", украинский врач Евгений Комаровский, который недавно сказал, где живет больше всего микробов, поведал, как вылечить насморк.

На своей официальной странице в соцсети Инстаграм Комаровский поделился главными правилами симптомического лечения насморка.

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"Главное правило симптомического лечения насморка - не дать слизи засохнуть", - отметил врач, добавив, что есть два фактора, влияющие на лечение.

1. Воздух, которым дышит ребенок: поддержание режима прохладного влажного воздуха.

2. Реология крови: необходимость в обильном питье.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, как борется с ОРЗ и ОРВИ он сам.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Здоровье, Лечение, Насморк, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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