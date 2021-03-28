Как вылечить насморк: Комаровский назвал главные правила

Ведущий программы "Школа доктора Комаровского", украинский врач Евгений Комаровский, который недавно сказал, где живет больше всего микробов, поведал, как вылечить насморк.

На своей официальной странице в соцсети Инстаграм Комаровский поделился главными правилами симптомического лечения насморка.

"Главное правило симптомического лечения насморка - не дать слизи засохнуть", - отметил врач, добавив, что есть два фактора, влияющие на лечение.

1. Воздух, которым дышит ребенок: поддержание режима прохладного влажного воздуха.

2. Реология крови: необходимость в обильном питье.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, как борется с ОРЗ и ОРВИ он сам.