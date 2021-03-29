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Три правила здорового похудения: диетолог рассказал об особенностях правильного питания⁣⁣

Три правила здорового похудения: диетолог рассказал об особенностях правильного питания⁣⁣
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Диета – страшное слово, вводящее организм в состояние сильного стресса. И это не просто так, ведь привычные порции либо становятся меньше, либо настолько преображаются другими продуктами, что отбивают аппетит.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм опубликовала пост, в котором рассказала, почему с точки зрения здоровья, при похудении лучше выбрать правильное питание, чем "мучить" себя диетами.

"Далеко не всегда определенные ограничения в питании могут подойти именно вам. Другое дело – правильное питание, которое базируется на сбалансированном рационе с правильно распределенным объемом белков, жиров и углеводов" - пишет диетолог.

⁣⁣Также Светлана обозначила особенности правильного питания⁣:

⁣⁣Первое правило здорового питания – это гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой в течение дня и энергии, что расходуется.  Для того чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, необходимо не только следить за количеством употребленных за день калорий, но и сжигать их.⁣⁣⠀

Второе правило питания – это сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества – разнообразные белки, полезные жиры и углеводы. Разработать индивидуальную систему питания, наиболее подходящую для удовлетворения всех физиологических потребностей, самостоятельно – достаточно сложно, да и далеко не факт, что получится с первого раза подобрать правильный рацион без необходимых знаний.⁣⁣⠀

⁣⁣Третье и не менее важное правило здорового питания – это режим приема пищи. Ведь от того, насколько правильно вы подберете продукты зависит только половина успеха. Вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения – это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления.⁣⁣⠀

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала "худеющим", как обрести мотивацию в стремлении создать тело своей мечты.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диета, Польза, Светлана Фус, Врел.
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