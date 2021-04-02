Аллергия - фактор риска при заболевании коронавирусом: доктор Комаровский рассказал, так ли это

Тема коронавируса вот уже больше года остается актуальной. Вроде бы как за год уже более-менее понятно, чего можно ожидать от ковида, но не тут то было. Все равно у людей остается куча неразрешенных вопросов по этой теме.

Известный украинский врач Евгений Комаровский старается держать своих подписчиков в Инстаграме в курсе всех "новинок" коронавируса, и отвечает на различные вопросы о Covid-19.

К примеру, один из фолловеров Евгения Олеговича - хронический аллергик. Его очень интересует, является ли хроническая аллергия фактором риска при заболевании коронавирусом.

Евгений Комаровский уверяет, что на сегодня нет доказательств, что аллергия, в частности и бронхиальная астма, предрасполагает к тяжелому течению коронавирусной инфекции. Поэтому и никаких особых рекомендаций для них не существует.

"Беречься нужно всем" - говорит Комаровский.

Доктор лишь отмечает, что человек с аллергией, особенно с лекарственной, попав в стационар может заполучить кучу новых проблем помимо коронавируса.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Олегович рассказал, как определить, что у вас не насморк, а аллергия. На своей странице в Инстаграм он назвал самые распространенные симптомы, которые и помогут Вам различить насморк от аллергии.