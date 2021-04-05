Сухофрукты полезны? Диетолог рассказала о "подводных камнях"

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая рассказала, как пополнить запасы витаминов весной, объяснила, в чем заключается польза сухофруктов, а также обратила внимание на вред покупных высушенных плодов.
На своей странице в Инстаграме консультант по питанию отметила, что сухофрукты являются хорошим источником минералов, некоторых витаминов, пищевых волокон, глюкозы и фруктозы. Особенно полезны они в пост.
Но есть несколько нюансов, на которые стоить обратить внимание перед их употреблением:
Фус добавляет, для того, чтобы не переусердствовать в употреблении простых углеводов, нужно помнить - дневная норма сухофруктов, - это:
Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, в чем заключается опасность картофеля, польза каш, а также чем благоприятен кефир для организма.