Сухофрукты полезны? Диетолог рассказала о "подводных камнях"

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая рассказала, как пополнить запасы витаминов весной, объяснила, в чем заключается польза сухофруктов, а также обратила внимание на вред покупных высушенных плодов.

На своей странице в Инстаграме консультант по питанию отметила, что сухофрукты являются хорошим источником минералов, некоторых витаминов, пищевых волокон, глюкозы и фруктозы. Особенно полезны они в пост.

Но есть несколько нюансов, на которые стоить обратить внимание перед их употреблением:

Фус добавляет, для того, чтобы не переусердствовать в употреблении простых углеводов, нужно помнить - дневная норма сухофруктов, - это:

2-3 финики,

2-4 крупных сушеных плода чернослива или кураги,

2 инжира,

1 столовая ложка изюма.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, в чем заключается опасность картофеля, польза каш, а также чем благоприятен кефир для организма.