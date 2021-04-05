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Сухофрукты полезны? Диетолог рассказала о "подводных камнях"

Сухофрукты полезны? Диетолог рассказала о "подводных камнях"
Обновлено 20:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая рассказала, как пополнить запасы витаминов весной, объяснила, в чем заключается польза сухофруктов, а также обратила внимание на вред покупных высушенных плодов.

На своей странице в Инстаграме консультант по питанию отметила, что сухофрукты являются хорошим источником минералов, некоторых витаминов, пищевых волокон, глюкозы и фруктозы. Особенно полезны они в пост.

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Но есть несколько нюансов, на которые стоить обратить внимание перед их употреблением:

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Фус добавляет, для того, чтобы не переусердствовать в употреблении простых углеводов, нужно помнить - дневная норма сухофруктов, - это:

  • 2-3 финики,
  • 2-4 крупных сушеных плода чернослива или кураги,
  • 2 инжира,
  • 1 столовая ложка изюма.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, в чем заключается опасность картофеля, польза каш, а также чем благоприятен кефир для организма.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Свойства, Сухофрукты, Светлана Фус, Диетология.
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