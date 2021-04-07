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Среда, 07.04.2021
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ВОЗ выступила против введения COVID-паспортов: в чем дело

ВОЗ выступила против введения COVID-паспортов: в чем дело
00:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает против введения так называемых паспортов вакцинации для выезда или въезда в страну. 

Об этом сообщила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис во время брифинга в ООН, передает Reuters

Эксперты организации выражают неуверенность в том, предотвращает ли вакцинация распространение коронавируса. Кроме того идея ковид-паспортов подрывает принципы справедливости, считают в ВОЗ. 

Харрис также добавила, что в настоящее время планируется дополнительные проверки китайских вакцин производства Sinopharm и Sinovac на предмет возможного использования в чрезвычайных ситуациях. 

Как сообщалось ранее, в ЕС определились с датами введения сертификатов вакцинации. Документ будет доступен на всей территории Евросоюза, но его наличие будет необязательным. 

На фоне этого о введении "паспортов вакцинации" заговорили и в Украине. В частности начало разработки документа обсуждали 29 марта во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни Covid-19 в Офисе президента. 

До этого главный санврач страны Виктор Ляшко выступил против паспорта вакцинации, но уточнил, что если украинцам понадобится какая-то справка о прививке, то ее получить смогут "в два клика". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

ВОЗ, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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