Как не обанкротиться на лекарствах-пустышках: советы доктора Комаровского

Известный врач Евгений Комаровский, который назвал топ самых загрязненных мест в доме, рассказал, как не попасться мошенникам при покупке очередного "чудо"-лекарства, которое якобы должно навсегда избавить от проблем со здоровьем.

Ведущий программы "Доктор Комаровский" выделил семь способов определения обмана на странице в Инстаграме:

1. Личные свидетельства. Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных.

2. Быстрое действие. Немногие заболевания лечатся быстро. Нереалистичные сроки - характерный признак обмана.

3. Натуральность компонентов. Полезность естественных составляющих и вредность "химии" - распространенный миф. Обращения к нему - повод для недоверия.

4. Чудодейственные средства. Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительны. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе.

5. Теории заговора. Упоминание о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающих чудодейственное средство, служат для манипуляции покупателями.

6. Один продукт лечит множество болезней. Панацей не существует. Препараты с обещанием вылечить широкий спектр заболеваний, подозрительны.

7. Отсутствие побочных эффектов. Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как реагировать на непрошенные советы.