Количество случаев подделки справок о ковиде в Украине даже не считают: документ

В Украине зафиксировали несколько случаев, связанных с подделкой справок об отсутствии Covid-19. Последний инцидент был в Кривом Роге в конце марта. Там женщина за тысячу гривен делала поддельные документы на бланках частных медицинских лабораторий.

Такие справки она подделывала для того, чтобы человек не сдавал медицинские анализы и при этом мог выезжать за границу. Клиентов женщина находила через объявления, которые она сама расклеивала по улицам города.

Это далеко не первый случай подделки справок с отрицательным результатом на коронавирус. За подобные действия полиция уже задерживала подозреваемых в Киеве, Краматорске и Ровно. Причастных держат под стражей.

"Телеграф" решил выяснить, сколько вообще зафиксировано таких правонарушений. Более того, если можно получить справку без прививки, то, пожалуй, можно и получить прививки на "черном рынке". Издание обратилось с запросом в полицию, в котором поинтересовалось количествами по обоим случаям. Ответ полиции нас немножко удивил и насторожил. Оказывается, никто вообще не следит за статистикой подделок документов и кражей вакцины. От полиции пришло письмо, в котором ответ предоставили достаточно размыто.

"В Департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины в пределах компетенции рассмотрен запрос о предоставлении информации об уголовных правонарушениях, связанных с продажей поддельных справок с отрицательным результатом на коронавирус и попытки продажи вакцины от Covid-19. Информируем, что запрашиваемые сведения действующим порядком ведения автоматизированных учетов не предусмотрены, в связи с этим статистическая отчетность по этому вопросу не собирается и не обобщается", - ответили нам в полиции.

Добавим, что вакцину без серьезных связей купить пока невозможно. По крайней мере, на местном уровне наши журналисты не сталкивались с прецедентами. А вот в плане приобретения справки об отсутствии COVID-19 социальные сети переполнены объявлениями. Детальное расследование и попытку купить делали журналисты Радио Свобода. По Украине сейчас такой "сервис" стоит от 300 до 1500 грн в зависимости от того, насколько желающий приобрести справку способен выходить из дома.

Отметим, что теневые схемы в Украине работают и дальше. В связи с введением локдауна в столице и невозможности получить разрешение на поездку в общественном транспорте киевляне массово подделывают спецпропуска.