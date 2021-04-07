"Главное - это ваш позитивный настрой": Марина Боржемская рассказала, как ухаживать за собой по утрам

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своих страницах в соцсетях помогает своим подписчикам держать себя в форме. Она рассказывает как похудеть, как правильно питаться, как ухаживать за собой, и делится различными рецептами.

Один из постов на своей странице в Инстаграм Боржемская посвятила правилам ухода за собой.

Марина советует начинать свой день со стакана воды натощак. Это поможет запустить метаболизм всего организма.

Обязательно принимать по утрам контрастный душ. Он поможет повысить стрессоустойчивость, улучшит кровоснабжение и усилит обмен веществ и снижение веса.

Легкая зарядка с самого утра зарядит весь ваш день бодростью, хорошим настроением и приучит к самодисциплине.

Боржемская советует всегда держать в морозилке травяной лед. Утром, после умывания, протирайте кубиком льда лицо и шею, и дайте каплям впитаться. Ромашка - дезинфекция, сужения пор, регенерация, антисептик. Мята - успокаивает, тонизирует, избавляет от жирного блеска. Шалфей - лифтинг-эффект, делает кожу сияющей и здоровой.

Также, ухаживать нужно не только за кожей лица, но и тела, в целом. Используйте скраб для лица и тела. После скрабирования используйте увлажняющий крем. Кокосовое масло - must have. Наносите на ночь на волосы, заплетайте в косу и утром смывайте шампунем.

"И главное - это ваш позитивный настрой! Посмотрите в зеркало и улыбнитесь! Скажите, что вы самая очаровательная и привлекательная" - советует Марина Боремская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась советами, которые помогут худеющим обрести мотивацию в стремлении создать тело своей мечты.