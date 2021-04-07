Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
Кремль ошибается, думая, что обострение на фронте сделает Украину более договороспособной, – глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай
Подтолкнуть Путина к вторжению в Украину могут действия... УПЦ МП: озвучен прогноз
Подтолкнуть Путина к вторжению в Украину могут действия... УПЦ МП: озвучен прогноз
Как спасти Диму и не попасть в скандал: деньги на лечение ребенка собирают аукционом и лотереями
Как спасти Диму и не попасть в скандал: деньги на лечение ребенка собирают аукционом и лотереями
В договоре о закупке вакцины Pfizer для Украины нашли "зраду"
В договоре о закупке вакцины Pfizer для Украины нашли "зраду"

"Главное - это ваш позитивный настрой": Марина Боржемская рассказала, как ухаживать за собой по утрам

"Главное - это ваш позитивный настрой": Марина Боржемская рассказала, как ухаживать за собой по утрам
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская на своих страницах в соцсетях помогает своим подписчикам держать себя в форме.  Она рассказывает как похудеть, как правильно питаться, как ухаживать за собой, и делится различными рецептами.

Один из постов на своей странице в Инстаграм Боржемская посвятила правилам ухода за собой.

Марина советует начинать свой день со стакана воды натощак. Это поможет запустить метаболизм всего организма. 

Обязательно принимать по утрам контрастный душ. Он поможет повысить стрессоустойчивость, улучшит кровоснабжение и усилит обмен веществ и снижение веса.

Легкая зарядка с самого утра зарядит весь ваш день бодростью, хорошим настроением и приучит к самодисциплине.

Боржемская советует всегда держать в морозилке травяной лед. Утром, после умывания, протирайте кубиком льда лицо и шею, и дайте каплям впитаться. Ромашка - дезинфекция, сужения пор, регенерация, антисептик. Мята - успокаивает, тонизирует, избавляет от жирного блеска. Шалфей - лифтинг-эффект, делает кожу сияющей и здоровой.

Также, ухаживать нужно не только за кожей лица, но и тела, в целом. Используйте скраб для лица и тела. После скрабирования используйте увлажняющий крем. Кокосовое масло - must have. Наносите на ночь на волосы, заплетайте в косу и утром смывайте шампунем.

"И главное - это ваш позитивный настрой! Посмотрите в зеркало и улыбнитесь! Скажите, что вы самая очаровательная и привлекательная" - советует Марина Боремская.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась советами, которые помогут худеющим обрести мотивацию в стремлении создать тело своей мечты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 54

Все по теме:

Здоровье, Тренер, Уход за собой, Марина Боржемская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
02 С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки
03 Последняя карта Кремля? Главного дипломата Обамы заподозрили в подыгрывании Путину
04 Благовещенье 2021: сильные молитвы, которые стоит произнести в этот день
05 Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-депутат пытался сжечь квартиру вместе с женой и детьми: в сети рассказали о происшествии в Киеве (фото)
Экс-депутат пытался сжечь квартиру вместе с женой и детьми: в сети рассказали о происшествии в Киеве (фото)
ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца (фото)
ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца (фото)
В Египте нашли виновного в блокировке Суэцкого канала
В Египте нашли виновного в блокировке Суэцкого канала
Пенсионерки сидели в лужах и грязи: в России с размахом отметили 50-летие многоэтажки (видео)
Пенсионерки сидели в лужах и грязи: в России с размахом отметили 50-летие многоэтажки (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь