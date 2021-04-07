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Время березового сока: как законсервировать напиток на зиму

Время березового сока: как законсервировать напиток на зиму
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram darylesa09

Березовый сок - это вкусный и полезный напиток, в состав которого входит множество витаминов, органических кислот, эфирных масел и микроэлементов. Все перечисленные компоненты необходимы человеческому организму. Сохраняется свежий продукт недолго. Однако при желании можно законсервировать его на зиму.

Как правильно приготовить сок березы в домашних условиях, пишет "Затишок".

Как закрыть березовый сок: 5 простых рецептов:

1. Березовый сок на зиму - рецепт консервирования

Ингредиенты:

  • Березовый сок - 3 л.;
  • Сахар-песок - 1 ст.;
  • Лимонная кислота - 1/8 ч. л.

Способ приготовления:

Доведите до кипения березовый сок, добавьте сахар, лимонную кислоту, перелейте сок в простерилизованные банки до самого верха, чтобы когда положите крышку немного перелилось через край и закатайте.

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2. Березовый сок с черносливом

Ингредиенты:

  • Березовый сок - 3 л.;
  • Сахар-песок - 1 ст.;
  • Лимонная кислота - 1/2 ч. л.;
  • Чернослив - 7 шт.

Способ приготовления:

Доведите до кипения березовый сок, добавьте сахар и лимонную кислоту. В банку положите чернослив, перелейте сок в простерилизованные банки до самого верха, чтобы когда положите крышку немного перелилось через край и закатайте. Цвет должен стать коричневым.

3. Березовый сок с побегами смородины

К соку добавьте сахар, щепотку лимонной кислоты, положите 3 побеги смородины, доведите до кипения и закатайте. Получится очень вкусно!

4. Березовый сок с апельсинами и изюмом

Приготовьте 3 кружки апельсина, чашку изюма, щепотку лимонной кислоты, 9 ст. л. сахара-песка. Все это положите в 3-х литровую банку сока.

5. Березовый сок из чая каркаде

Когда закипит сок, добавьте 1 стакан сахара-песка, 1 ч.л. без горки лимонной кислоты и 2 ст. л. чая каркаде. По желанию добавьте ветку мяты. Залейте в стерильные банки, добавьте 2-3 кружочки лимона и закатайте.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Напитки, Соки, Березовой сок.
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