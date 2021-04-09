Скачать
Пятница, 09.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский принял решение по поводу закона про референдум: что изменится
Зеленский принял решение по поводу закона про референдум: что изменится
"Уйти нельзя остаться". Эпопея имени Юрия Витренко достигла пика – какой будет развязка?
"Уйти нельзя остаться". Эпопея имени Юрия Витренко достигла пика – какой будет развязка?
Так и не научились достойно отвечать: чем обернется Украине фейк с "подорванным мальчиком" на Донбассе
Так и не научились достойно отвечать: чем обернется Украине фейк с "подорванным мальчиком" на Донбассе
В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала
В Черновцах педофил годами совращал подростков в квартире многоэтажки - соседи рассказали все подробности скандала

Это грозит каждому третьему: ученые исследовали последствия COVID-19 для мозга

Это грозит каждому третьему: ученые исследовали последствия COVID-19 для мозга
01:24 Сегодня Телеграф

Каждый третий человек, который перенес коронавирус получает неврологическое или психическое заболевание в течении 6 месяцев.

Об этом сообщили на сайте Департамента психиатрии Оксфорда.

К такому выводу пришли исследователи после изучения более 230 тысяч медкарт. В исследовании рассмотрели 14 неврологических и психических расстройств.

По словам ведущего автора исследования с факультета психиатрии Оксфордского университета, профессора Пола Харрисона, исследование подтверждает высокую частоту психиатрических диагнозов после перенесения короны, а также показывает появляющиеся расстройства, которые влияют на нервную систему (инсульт и деменция).

В результате исследования установили, что люди, которые перенесли коронавирус подвергаются повышенному риску настроения и тревожных расстройств в течение первых трех месяцев после заражения. При этом, пока не было крупномасштабных исследований, изучающих риски неврологических, а также психиатрических заболеваний в течение шести месяцев после заражения COVID-19. 

В этом последнем исследовании были проанализированы данные из электронных медицинских карт 236 379 пациентов с COVID-19 из американской сети TriNetX, в которую входят более 81 миллиона человек. Частота диагностирования неврологических или психических расстройств после заражения составила 34% и для 13% из этих людей это был первый неврологический или психиатрический диагноз. 

Самыми частыми диагнозами после "короны" были:

  • тревожные расстройства (17%),
  • расстройства настроения (14%), 
  • расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами (7%),
  • бессонница (5%). 

Напомним, что ранее инфекционист рассказала, почему в Украине начали чаще болеть дети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 216

Все по теме:

Мозг, Психика, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии": Эйдман высказался о мечтах Путина
02 "Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы
03 "Это анекдот": Россия пыталась привлечь Януковича к переговорам по Донбассу
04 Незнакомец затащил ребенка к себе квартиру и пырнул ножом в шею: детали
05 "Сепарские" танки уже на передовой: появились фото снаряда, убившего военного на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 8 апреля: поездка Зеленского на Донбасс и новые коронавирусные рекорды
Итоги дня 8 апреля: поездка Зеленского на Донбасс и новые коронавирусные рекорды
Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
Разнесло в пух и прах: под Киевом произошло лобовое ДТП с пострадавшими (фото, видео)
Укол вакцины Pfizer в Украине стоит 400 евро: так ли это на самом деле
Укол вакцины Pfizer в Украине стоит 400 евро: так ли это на самом деле
Какой праздник 9 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь