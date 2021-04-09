Это грозит каждому третьему: ученые исследовали последствия COVID-19 для мозга

Каждый третий человек, который перенес коронавирус получает неврологическое или психическое заболевание в течении 6 месяцев.

Об этом сообщили на сайте Департамента психиатрии Оксфорда.

К такому выводу пришли исследователи после изучения более 230 тысяч медкарт. В исследовании рассмотрели 14 неврологических и психических расстройств.

По словам ведущего автора исследования с факультета психиатрии Оксфордского университета, профессора Пола Харрисона, исследование подтверждает высокую частоту психиатрических диагнозов после перенесения короны, а также показывает появляющиеся расстройства, которые влияют на нервную систему (инсульт и деменция).

В результате исследования установили, что люди, которые перенесли коронавирус подвергаются повышенному риску настроения и тревожных расстройств в течение первых трех месяцев после заражения. При этом, пока не было крупномасштабных исследований, изучающих риски неврологических, а также психиатрических заболеваний в течение шести месяцев после заражения COVID-19.

В этом последнем исследовании были проанализированы данные из электронных медицинских карт 236 379 пациентов с COVID-19 из американской сети TriNetX, в которую входят более 81 миллиона человек. Частота диагностирования неврологических или психических расстройств после заражения составила 34% и для 13% из этих людей это был первый неврологический или психиатрический диагноз.

Самыми частыми диагнозами после "короны" были:

тревожные расстройства (17%),

расстройства настроения (14%),

расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами (7%),

бессонница (5%).

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