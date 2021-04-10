Аспирин, пробиотики, гомеопатия: врач рассказал, какие лекарства не влияют на коронавирус

Кроме лекарств, действительно помогающих в лечении коронавируса есть ряд средств, которые только вытягивают деньги из кошелька.

Об этом 10 апреля в Фейсбук сообщил врач Тарас Жиравецкий.

Список неэффективных средств против короны:

Витамины - не имеют преимуществ и могут вызывать аллергию.

- не имеют преимуществ и могут вызывать аллергию. Пробиотики - никак не относятся к лечению, ни один врач за границей не выписывает на него рецепт при короне.

- никак не относятся к лечению, ни один врач за границей не выписывает на него рецепт при короне. Аспирин - за рубежом никто не назначает, но в Украине по какой-то причине он присутствует почти во всех рецептах.

- за рубежом никто не назначает, но в Украине по какой-то причине он присутствует почти во всех рецептах. Имуносодуляторы , иммуностимуляторы - противопоказаны во время COVID.

, - противопоказаны во время COVID. Противовирусные препараты - никак не влияют на коронавирус.

- никак не влияют на коронавирус. Противовирусные препараты с 10 дня заболевания - стоит от 150 $ до 1000 $ и никак не поможет.

с 10 дня заболевания - стоит от 150 $ до 1000 $ и никак не поможет. Интерферон - никак не поможет при заболевании.

- никак не поможет при заболевании. Гомеопатия и фитотерапия - люди верят в то, что это их спасет до первого попадания в больницу, где все перестает работать.

Напомним, что ранее исследователи из Оксфордского университета рассказали, как коронавирус может влиять на мозг человека.