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COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Аспирин, пробиотики, гомеопатия: врач рассказал, какие лекарства не влияют на коронавирус

Аспирин, пробиотики, гомеопатия: врач рассказал, какие лекарства не влияют на коронавирус
23:37 Сб, 10 Апрель 2021 Телеграф Фото: unsplash.com

Кроме лекарств, действительно помогающих в лечении коронавируса есть ряд средств, которые только вытягивают деньги из кошелька.

Об этом 10 апреля в Фейсбук сообщил врач Тарас Жиравецкий.

Список неэффективных средств против короны:

  • Витамины - не имеют преимуществ и могут вызывать аллергию.
  • Пробиотики - никак не относятся к лечению, ни один врач за границей не выписывает на него рецепт при короне.
  • Аспирин - за рубежом никто не назначает, но в Украине по какой-то причине он присутствует почти во всех рецептах.
  • Имуносодуляторы, иммуностимуляторы - противопоказаны во время COVID.
  • Противовирусные препараты - никак не влияют на коронавирус.
  • Противовирусные препараты с 10 дня заболевания - стоит от 150 $ до 1000 $ и никак не поможет.
  • Интерферон - никак не поможет при заболевании.
  • Гомеопатия и фитотерапия - люди верят в то, что это их спасет до первого попадания в больницу, где все перестает работать.

Врач Тарас Жиравецкий рассказал о новом локдауне и реальной заболеваемости коронавирусом в Украине

Напомним, что ранее исследователи из Оксфордского университета рассказали, как коронавирус может влиять на мозг человека.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Лекарство, Коронавирус, Covid-19.
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