Аспирин, пробиотики, гомеопатия: врач рассказал, какие лекарства не влияют на коронавирус

Кроме лекарств, действительно помогающих в лечении коронавируса есть ряд средств, которые только вытягивают деньги из кошелька.
Об этом 10 апреля в Фейсбук сообщил врач Тарас Жиравецкий.
Список неэффективных средств против короны:
- Витамины - не имеют преимуществ и могут вызывать аллергию.
- Пробиотики - никак не относятся к лечению, ни один врач за границей не выписывает на него рецепт при короне.
- Аспирин - за рубежом никто не назначает, но в Украине по какой-то причине он присутствует почти во всех рецептах.
- Имуносодуляторы, иммуностимуляторы - противопоказаны во время COVID.
- Противовирусные препараты - никак не влияют на коронавирус.
- Противовирусные препараты с 10 дня заболевания - стоит от 150 $ до 1000 $ и никак не поможет.
- Интерферон - никак не поможет при заболевании.
- Гомеопатия и фитотерапия - люди верят в то, что это их спасет до первого попадания в больницу, где все перестает работать.
Напомним, что ранее исследователи из Оксфордского университета рассказали, как коронавирус может влиять на мозг человека.