Как выбрать врача, который поможет избавиться от COVID-19: советы инфекциониста

Врач-инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Катерина Булавинова поделилась советами о том, как украинцам правильно подобрать врача в случае, если не посчастливилось подцепить COVID-19.
Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.
По словам врача, когда люди заболели COVID-19, то они могут либо лечиться самостоятельно, либо обратиться за помощью к врачу.
При этом, отмечает она, во время самостоятельного лечения бывают, как и адекватные подходы, так и совсем неадекватные.
Что касается выбора врача, то тут тоже возможны два варианта.
Булавинова говорит, что украинцам может попасться врач, который будет придерживаться принципов доказательной медицины и не станет назначать пациенту лишних лекарств.
"К сожалению, намного чаще это доктор, который очень боится за пациентов, не очень хорошо разбирается в вопросе и, для того чтобы успокоить свой невроз, назначает им по два антибиотика сразу", - говорит она.
Врач рекомендует украинцам, которые еще не нашли себе врача вызывающего доверие, поразмыслить о том, где они будут его искать и о том как они будут с ним общаться.
При том она рекомендует обратить внимание на следующие "тревожные звоночки":
По словам Булавиновой, в этих случаях пациенту стоит поискать другого врача.
Как сообщалось ранее, в Украине похороны человека умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривен.