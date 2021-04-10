Как выбрать врача, который поможет избавиться от COVID-19: советы инфекциониста

Врач-инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Катерина Булавинова поделилась советами о том, как украинцам правильно подобрать врача в случае, если не посчастливилось подцепить COVID-19.

Об этом она рассказала в эфире Радио НВ.

По словам врача, когда люди заболели COVID-19, то они могут либо лечиться самостоятельно, либо обратиться за помощью к врачу.

При этом, отмечает она, во время самостоятельного лечения бывают, как и адекватные подходы, так и совсем неадекватные.

Что касается выбора врача, то тут тоже возможны два варианта.

Булавинова говорит, что украинцам может попасться врач, который будет придерживаться принципов доказательной медицины и не станет назначать пациенту лишних лекарств.

"К сожалению, намного чаще это доктор, который очень боится за пациентов, не очень хорошо разбирается в вопросе и, для того чтобы успокоить свой невроз, назначает им по два антибиотика сразу", - говорит она.

Врач рекомендует украинцам, которые еще не нашли себе врача вызывающего доверие, поразмыслить о том, где они будут его искать и о том как они будут с ним общаться.

При том она рекомендует обратить внимание на следующие "тревожные звоночки":

врач выступает против вакцинации;

он не обсуждал вопросы кислорода, пульсоксиметрии, кислородной поддержки;

не рассказывал, о процессах, которые происходят в организме во время болезни.

если он выписывает огромное количество непонятных препаратов с сомнительной эффективностью;

сразу же выписывает антибиотики;

не объясняя почему, отправляет на КТ;

не готов вести с вами взрослый диалог.

По словам Булавиновой, в этих случаях пациенту стоит поискать другого врача.

Как сообщалось ранее, в Украине похороны человека умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривен.