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Суббота, 10.04.2021
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Как выбрать врача, который поможет избавиться от COVID-19: советы инфекциониста

Как выбрать врача, который поможет избавиться от COVID-19: советы инфекциониста
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф

Врач-инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Катерина Булавинова поделилась советами о том, как украинцам правильно подобрать врача в случае, если не посчастливилось подцепить COVID-19. 

Об этом она рассказала в эфире Радио НВ

По словам врача, когда люди заболели COVID-19, то они могут либо лечиться самостоятельно, либо обратиться за помощью к врачу. 

При этом, отмечает она, во время самостоятельного лечения бывают, как и адекватные подходы, так и совсем неадекватные. 

Что касается выбора врача, то тут тоже возможны два варианта. 

Булавинова говорит, что украинцам может попасться врач, который будет придерживаться принципов доказательной медицины и не станет назначать пациенту лишних лекарств. 

"К сожалению, намного чаще это доктор, который очень боится за пациентов, не очень хорошо разбирается в вопросе и, для того чтобы успокоить свой невроз, назначает им по два антибиотика сразу", - говорит она. 

Врач рекомендует украинцам, которые еще не нашли себе врача вызывающего доверие, поразмыслить о том, где они будут его искать и о том как они будут с ним общаться. 

При том она рекомендует обратить внимание на следующие "тревожные звоночки": 

  • врач выступает против вакцинации;
  • он не обсуждал вопросы кислорода, пульсоксиметрии, кислородной поддержки;
  • не рассказывал, о процессах, которые происходят в организме во время болезни. 
  • если он выписывает огромное количество непонятных препаратов с сомнительной эффективностью; 
  • сразу же выписывает антибиотики;
  • не объясняя почему, отправляет на КТ; 
  • не готов вести с вами взрослый диалог. 

По словам Булавиновой, в этих случаях пациенту стоит поискать другого врача.  

Как сообщалось ранее, в Украине похороны человека умершего от коронавируса могут обойтись от 15 до 20 тысяч гривен.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19, Катерина Булавинова.
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