"Кардинально меняет правила игры": в Чили провели новое исследование вакцины от коронавируса Sinovac

В Чили провели новое исследование эффективности китайской вакцины Coronavac компании Sinovac, которую недавно завезли и в Украину.

Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет правительства Чили, этот препарат показал эффективность в 67% в предотвращении возникновения симптомов COVID-19.

Также вакцина на 85% эффективна в предотвращении госпитализаций и на 80% эффективна в предотвращении смертей.

"Это кардинально меняет правила игры для этой вакцины, и я думаю, что оно (исследование, - ред.) довольно наглядно подтверждает дискуссию о ее эффективности", - сказал заместитель министра торговли Чили Родриго Янез.

Исследование проводилось посредством наблюдения за 10,5 миллионами человек, среди которых были те, кто получил вакцину, так и те, кто ее не получил.

Это исследование выставляет вакцину Coronavac в положительном свете, ведь накануне исследование бразильских ученых продемонстрировали куда более скромный результат - 50%.

Испытания в Индонезии показали эффективность в 65%, а в Турции ей дали 83,5%.

Впрочем, в правительстве страны подчеркнули, что в отчете не рассматривалось то, как вакцина может противостоять конкретным мутировавшим вариациям коронавируса.