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Понедельник, 19.04.2021
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Мир не может укротить COVID-19: ВОЗ дала новые рекомендации

Мир не может укротить COVID-19: ВОЗ дала новые рекомендации
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что пандемия остается серьезной проблемой для здоровья населения мира и рекомендовали продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении. 

Сообщение соответствующего содержания было обнародовано пресс-службой ВОЗ

Комитет ВОЗ подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 остается критической, а потому подобные жесткие меры являются необходимыми. 

"Комитет согласился с тем, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), и дал рекомендации Генеральному директору", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны COVID-19, однако добавил, что расслабляться не стоит. 

Всего на утро понедельника, 19 апреля, в Украине обнаружили более 6 тысяч новых случаев инфицирования, а с начала пандемии от COVID-19 умерли 40 тысяч украинцев.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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