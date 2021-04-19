Мир не может укротить COVID-19: ВОЗ дала новые рекомендации

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали, что пандемия остается серьезной проблемой для здоровья населения мира и рекомендовали продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении.

Сообщение соответствующего содержания было обнародовано пресс-службой ВОЗ.

Комитет ВОЗ подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 остается критической, а потому подобные жесткие меры являются необходимыми.

"Комитет согласился с тем, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), и дал рекомендации Генеральному директору", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны COVID-19, однако добавил, что расслабляться не стоит.

Всего на утро понедельника, 19 апреля, в Украине обнаружили более 6 тысяч новых случаев инфицирования, а с начала пандемии от COVID-19 умерли 40 тысяч украинцев.