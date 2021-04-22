Что такое "читмил" и помогает ли он при похудении: ответ фитнес-тренера Марины Боржемской

В современном мире появилось очень много различных методик и "техник" похудения. Вместе с этим появилось и много терминов, "непонятных" для "обычных" худеющих.
Тренер проекта "Зважені і щасливі" и эксперт по питанию Марина Боржемская решила помочь своим подписчикам быть немного подкованнее в этих вопросах. На одной из своих страниц в Инстаграме она объяснила, что такое "читмил".
Суть "читмила" заключается в том, чтобы раз в неделю позволять себе кушать не совсем полезные продукты — кусочек шоколадки, круассан, бургер и тд. Боржемская отмечает, что читмил не имеет никакого научного обоснования и сначала применялся среди культуристов, как метод для сброса веса.
Большинство диетологов утверждает, что читмил дает чрезмерную нагрузку на организм. Однако, если вы ведете здоровый образ жизни и придерживаетесь правил правильного питания читмил не навредит вашей фигуре.
Когда читмил не подходит:
У вас достаточно большой лишний вес.
Вы не занимаетесь активно спортом и не даете никакой физической нагрузки на организм.
У вас пищевая зависимость и вы не можете контролировать количество съеденной вредной пищи. Когда кусочек шоколадки превращается в плитку.
Вы чувствуете психологическое напряжение в течение недели до заветного читмила.
Также, помимо этого Марина Боржемская поделилась несколькими советами для похудения:
Откажитесь от читмилов.
Научитесь наслаждаться натуральной пищей.
Не заменяйте эмоции едой — найдите удовольствие в прогулках или новом хобби.
Если вам сложно отказаться от вредных продуктов — не стоит этого делать сразу. Начните постепенно менять свой рацион.
Красиво сервируйте тарелки — так будет намного приятней кушать.
Если сорвались — не делаем из этого трагедии. Иногда правила здорового питания можно смело нарушать.
Включите в свой рацион разнообразные фрукты.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, откуда берется крепатура, как с ней бороться и стоит ли вообще это делать.