Скачать
Четверг, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Большая парковка: где безопасно оставить авто в Киеве и как столица теряет на "серых схемах" десятки миллионов
Большая парковка: где безопасно оставить авто в Киеве и как столица теряет на "серых схемах" десятки миллионов
Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)
Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)
"А платит покупатель?" Магазин Citrus попал в скандал из-за ошибки на сайте
"А платит покупатель?" Магазин Citrus попал в скандал из-за ошибки на сайте

Что такое "читмил" и помогает ли он при похудении: ответ фитнес-тренера Марины Боржемской

Что такое "читмил" и помогает ли он при похудении: ответ фитнес-тренера Марины Боржемской
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В современном мире появилось очень много различных методик и "техник" похудения. Вместе с этим появилось и много терминов, "непонятных" для "обычных" худеющих. 

Тренер проекта "Зважені і щасливі" и эксперт по питанию Марина Боржемская решила помочь своим подписчикам быть немного подкованнее в этих вопросах. На одной из своих страниц в Инстаграме она объяснила, что такое "читмил".

Суть "читмила" заключается в том, чтобы раз в неделю позволять себе кушать не совсем полезные продукты — кусочек шоколадки, круассан, бургер и тд. Боржемская отмечает, что читмил не имеет никакого научного обоснования и сначала применялся среди культуристов, как метод для сброса веса. 

Большинство диетологов утверждает, что читмил дает чрезмерную нагрузку на организм. Однако, если вы ведете здоровый образ жизни и придерживаетесь правил правильного питания читмил не навредит вашей фигуре. 

Когда читмил не подходит:

  • У вас достаточно большой лишний вес.

  • Вы не занимаетесь активно спортом и не даете никакой физической нагрузки на организм.

  • У вас пищевая зависимость и вы не можете контролировать количество съеденной вредной пищи. Когда кусочек шоколадки превращается в плитку.

  • Вы чувствуете психологическое напряжение в течение недели до заветного читмила.

Также, помимо этого Марина Боржемская поделилась несколькими советами для похудения:

  • Откажитесь от читмилов.

  • Научитесь наслаждаться натуральной пищей.

  • Не заменяйте эмоции едой — найдите удовольствие в прогулках или новом хобби.

  • Если вам сложно отказаться от вредных продуктов — не стоит этого делать сразу. Начните постепенно менять свой рацион.

  • Красиво сервируйте тарелки — так будет намного приятней кушать.

  • Если сорвались — не делаем из этого трагедии. Иногда правила здорового питания можно смело нарушать.

  • Включите в свой рацион разнообразные фрукты.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от МАРАФОН в здоровую Жизнь (@insta_borzhemsky)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, откуда берется крепатура, как с ней бороться и стоит ли вообще это делать. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

Все по теме:

Здоровье, Марина Боржемская, Читмил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
02 "За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве
03 "Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
04 Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
05 "Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Шойгу похвастались видео военных учений в оккупированном Крыму
У Шойгу похвастались видео военных учений в оккупированном Крыму
&quot;Аплодисменты!&quot; Конфуз МВД с избиением Майкла Щура развеселил сеть
"Аплодисменты!" Конфуз МВД с избиением Майкла Щура развеселил сеть
Посол США в Москве покинул Россию: названа причина
Посол США в Москве покинул Россию: названа причина
Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь