"Кислорода не хватает... Больница тихонько прикрывает его подачу": главврач – о проблемах борьбы с ковидом, которые замечают не все

После первой декады апреля Ивано-Франковская область, наконец-то, вышла из "красной" карантинной зоны. До того, в марте, в зависимости от рабочих и выходных дней недели здесь регистрировалось от 300 до 500, а однажды даже более 700 новых случаев COVID-19. Высокой была и смертность от коронавирусных осложнений – ежедневно от 15-ти до 33-х летальных исходов.

В течение второй декады апреля заболеваний регистрировалось гораздо меньше – от 10 до 160 случаев с пиком 194. Заметно сократилась и смертность, буквально до единиц летальных случаев.

На 21 апреля, по данным областного санитарно-лабораторного центра МОЗ, только 106 человек (официально) заразились коронавирусом, болезнь забрала жизни пятерых. Хотя преждевременная и неожиданная смерть родного человека для каждой семьи – это огромное горе, а не просто "печальная статистика".

Нынешнюю ковидную обстановку в одном из крупных городов области – в Коломые –"Телеграф" попросил описать местного медицинского работника, который может себе позволить взгляд со стороны, так как не работает ни в одной из двух больниц, где лечат коронавирусных пациентов.

Вирус "бродит по кругу"

"В Коломые ситуация стала более стабильной, – рассказывает главврач Коломыйского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Федоришин. – Но мы понимаем, что идет весна, приближаются майские и пасхальные праздники, и люди сейчас будут массово ходить по улицам. И мы все равно прогнозируем, что будет третья волна заболеваемости, сейчас еще продолжается вторая волна".

Владимир Евгеньевич считает, что самый сложный период для коломыйских медиков пришелся на февраль и, особенно, март – как раз, когда в Украине на слуху был массовый отдых граждан в Буковеле.

"Сейчас покатилось заболевание в другую сторону страны, но количество смертей в Украине остается по-прежнему большим. Несмотря на то, сколько в день проводится тестов, смертей в стране почти ежедневно 400. А ведь раньше такого не было, даже когда по 15 тысяч случаев заболеваемости в день регистрировали", – уверяет Федоришин.

Причину в таком распространении заболеваемости медик видит в отсутствии массового тестирования: "Одна из главных проблем в том, что мы провалили тестирование медиков и учителей с самого начала. Хоть говорили в начале пандемии о том, чтобы тестировать медиков дважды в месяц, но до сих пор этого и не делаем. То есть, люди с латентной формой, бессимптомной формой заболевания – все люди, которые болеют, но не знают, что они болеют, – постоянно общаются друг с другом".

Потому не удивительно, что ковид "бродит по кругу". По словам Владимира Федоришина, часть медиков переболела дважды, даже при том, что у перенесших "корону" образовались антитела. Причем у одних второй раз заболевание проходило в легкой форме, а у некоторых, наоборот, в более тяжелой.

И еще на одну особенность указал медик: "Сейчас получается наоборот: кто имеет хронические заболевания и периодически принимал какие-то разжижающие препараты, тот легче переносил коронавирус. А среди изначально здоровых случались даже летальные случаи. При этом вирус определенно помолодел".

Как "растянуть" кислород, если его не хватает?

Отечественные ученые связывали всплеск заболеваемости на Прикарпатье с завезенным более агрессивным британским штаммом вируса. Правда, навскидку, исключительно по симптомам, британский от уханьского не отличишь.

"Доказано, что к нам зашел британский штамм, но определить, кто каким болеет, можно только лабораторно. Необходимо, чтобы вирус исследовали, – поясняет собеседник. И добавляет, что в дополнение к протоколу врачи каждой больницы с ковидными пациентами уже наработали свой собственный опыт лечения".

С ростом количества тяжелых больных в больницах разных регионов стали обнаруживаться проблемы с кислородом: где-то отсутствовали газификаторы или оказались маломощными баллонные станции.

"В соседней больнице, где лечат ковидных, кислород разведенный. Но есть важное условие: необходимо выдерживать технические требования, – напоминает медик. – Когда ставится рампа на кислород, и на нее, к примеру, поставили 60 точек для подачи кислорода в палаты к пациентам или реанимационные отделения, то одновременно можно включать только точек 20. Если на эту рампу включают одновременно 60 точек – кислорода точно не хватит! Но сейчас бывают такие случаи, когда они одновременно работают. А нужно было отдельную разводку делать с самого начала и до больницы".

Кроме того, повсеместно критически не хватало кислородных концентраторов.

"Кислорода не хватает, страна оказалась не готова к таким потребностям. Поставки кислорода на Западную Украину осуществляются только со Львовского химзавода, а там то какие-то поломки, то иные проблемы неоднократно случались с поставками. Тогда что делает больница? Тихонько прикрывает подачу кислорода... Чем это может закончиться – вам никто не скажет", – делает неутешительный вывод Владимир Федоришин.

Кстати, слова врача из Коломыи "иллюстрирует" ситуация, сложившаяся недавно в соседней области. 13 апреля в Хмельницкой инфекционной больнице заканчивался кислород, а обещанная поставка из Львова по ряду причин задерживалась. Разрыв между оставшимся кислородом и новой партией мог достичь 2,5 часа и это в то время, когда кареты "скорой помощи" одна за другой доставляли в приемный покой задыхающихся пациентов. И это случилось не впервые. На этот раз медиков инфекционки выручили коллеги из других медучреждений, но неужели к решительным мерам руководство страны приступит лишь тогда, когда где-то произойдет ЧП?

И еще один момент озвучил Владимир Евгеньевич, который тревожит не только его – это проваленная компания по вакцинации: "Скоро нужно начинать вторую волну впервые вакцинированных, а об этом – тишина".