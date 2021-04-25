Восстановление обоняния после коронавируса: ученые подсказали простые упражнения

Исследователи поделились советом о том, как после перенесенного COVID-19 вернуть себе обоняние.

О простом рецепте пишет BBC.

Как известно, потеря возможности чувствовать запахи является одним из распространенных симптомов коронавирусной инфекции. Зачастую эта способность возвращается после выздоровления, однако примерно каждый пятый человек продолжает жаловаться на потерю обоняния даже спустя пару месяцев.

Один из методов возвращения обоняния заключается в приеме кортикостероидов, однако ученые ставят под сомнение их эффективность в преодолении постковидных проблем и указывают на явные побочные эффекты.

Вместо дорогостоящих препаратов, профессор Карл Филпотт из Медицинской школы Нориджа Университета Восточной Англии рекомендует тренировать обоняние.

Его метод основан на принципе нейропластичности - способности мозга реорганизовываться, чтобы компенсировать изменения или травмы.

Сам метод довольно прост, стоит всего лишь взять четыре продукта с характерным и легко узнаваемым запахом (например чеснок, апельсин, кофе, мята) и обнюхивать их два раза на день в течение нескольких месяцев. Таким образом, это помогает переучить обонятельные пути мозга распознавать различные запахи.

Профессор говорит, что в 90% случаев ощущения запахов полностью возвращается спустя шесть месяцев подобных тренировок.

Как сообщалось ранее, фитнес-тренер Юлия Богдан рассказала, когда можно возвращаться к тренировкам после ковида.