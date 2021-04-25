Шашлыки без последствий: советы диетолога, которые пригодятся каждому перед майскими праздниками

Остались считанные дни до завершения Великого поста и начала майских праздников, и многие уже наверняка планируют, как будут проводить заслуженные выходные. Но слишком бурное празднование может нанести удар по здоровью - привести к появлению нескольких лишних килограммов, изжоге, болям.

Несколько советов для читателей "Телеграфа" дала врач-радиолог, диетолог Ирина Дюжник.

Во время Великого поста верующие практически все время питаются растительной пищей. Наш организм подстраивается, и производит именно те ферменты и в том количестве, которые нужны именно в то время.

Поэтому с поста нужно выходить постепенно, добавляя к привычным блюдам и другие продукты, чтобы организм постепенно подстраивался под изменение питания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛIКАР- ДIЕТОЛОГ | ОНЛАЙН (@dr.irina_diuzhnyk)

Можно ли есть мясо, молочку, мучное?

Резкий переход к жирной, мясной пище, алкоголю и сдобе могут привести к обострению хронических болезней и даже первичного заболевания, так как организм резко продуцирует большое количество ферментов.

Употребление сразу жирного мяса (к примеру, домашней колбасы, шашлыка из свиней) приводит к повышению выработки желудочного сока, что является раздражающим фактором на слизистую оболочку желудка. это может привести к ощущению изжоги, обострению гастрита и язвенной болезни. Это же касается и алкоголя.

Молочные продукты после большого перерыва в употреблении могут привести к боли в кишечнике и диарее, так как организм уменьшил выработку фермента лактазы, и для обновления этой функции требуется время.

Жирная сметана и домашние сливки также способствуют выбросу желчи, поэтому людям с заболеванием желчного пузыря нужно по чуть-чуть вводить их в рацион.

Не налегайте на сдобу. Несмотря на то, что во время поста употребляют выпечку, большое количество сдобы может привести к ощущению изжоги и болям в кишечнике.

Так что же все-таки можно есть?

Старайтесь поставить на праздничный стол нежирное мясо. Например, курятину, кролика, телятину. Свинина и гусиное мясо относятся к жирному виду. Очень хорошим вариантом праздничного блюда станет запеченная рыба.

За основу все же возьмите запеченные или свежие овощи. Также хорошо подойдут и ферментированные овощи (например, квашеная капуста).

Помните: продукты нужно вводить по чуть-чуть.