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Заболеваемость продолжает падать: ситуация с Covid-19 в Украине на сегодня

Заболеваемость продолжает падать: ситуация с Covid-19 в Украине на сегодня
08:25 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 25 апреля, в Украине зафиксировали 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 

Согласно опубликованным данным, за прошедшие сутки в стране госпитализировали 2061 человека, зафиксировали 195 летальных случаев, а 6910 человек признали выздоровевшими. При этом было осуществлено 25 248 тестирований за сутки. 

В общей же сложности по состоянию на 26 апреля 2021 года в Украине 2 030 333 человека переболели коронавирусом. Из них 1 579 438 выздоровели, а 42 518 - скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев Covid-19 зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Что касается вакцинации, то, по данным главы Минздрава, 25 апреля 1114 человек получили прививки против COVID-19.

Всего же 528 030 человек привито с начала прививочной кампании, из которых получили 1 дозу - 528 028 человек, а завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Как ранее сообщал "Телеграф", с 00:00 26 апреля Львовская область покинула "красную" зону карантина.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Минздрав, Коронавирус, Covid-19, Карантин в Украине.
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