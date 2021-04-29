Будьте активным и не сидите в отеле: Марина Боржемская поделилась советами, как не поправиться на отдыхе при all inclusive

Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, находясь в отпуске, задумалась о том, как на фигуры влияет "all inclusive", который предоставляется при покупке тура в турагенстве.

На своей странице в Инстаграм Марина опубликовала пост-совет, как же не поправиться при таком изобилии выбора.

Так, как же не поправиться, когда все включено?

Во-первых, нужно приносить себе радость. То есть нужно делать что-то, что доставляет вам удовольствие, кроме как покушать. К примеру, если вы на берегу моря, отправляйтесь обследовать побережье. Даже совсем пассивные занятия вроде посещения спа-салонов и бани дают чувственные наслаждения, не прибавляя вам килограммов.

Во-вторых, будьте активным. Даже если вы хотите проваляться полдня на шезлонге, то на остальное время все же запланируйте порцию физической активности.

Третье - питайтесь вкусно. Вы можете побаловать себя, но выбирайте такие продукты, которые не добавят вам сантиметров в талии. Но не переусердствуйте.

Четвертое - не сидите постоянно в отеле, иначе вы все время будете подвергаться соблазнам попробовать еще один коктейль или пирожное.

Ну и пятое. Планируя отдых, избегайте гастрономических туров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская предоставила комплекс упражнений, который поможет придать вашим рукам рельефности.