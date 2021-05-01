Свинины и гусятины лучше избегать: диетолог назвала, какое мясо лучше выбрать для шашлыков

В Украину приходят майские праздники, а значит многие украинцы уже готовятся выбраться за город или в парк на традиционные "шашлычки".

Однако в силу того, что в этом году майские праздники совпадают с завершением Великого поста, резкие изменения рациона могут привести к неприятным последствиям вроде изжоги, гастрита или язвы.

О том, как не испортить себе праздник "Телеграфу" поведала диетолог Ирина Дюжник.

Она рекомендует повременить с употреблением жирного мяса будь-то свинины, гусятины или домашней колбасы, поскольку это приводит к повышению выработки желудочного сока, что усиливает раздражение слизистой оболочки желудка.

Вместо этого на стол стоит поставить нежирное мясо, вроде курятины, кролика или телятины. Лучшей заменой жирному мясу будет запеченная рыба.

Не стоит пренебрегать овощами, запеченными или свежими. Сгодятся и ферментированные овощи, вроде квашенной капусты.

Ранее "Телеграф" подсчитал, во сколько обойдется вылазка на шашлык в этом году, более детально об этом можно прочитать в материале: Готовимся к Пасхе и майским праздникам: во сколько украинцам обойдется пикник на выходных.