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Суббота, 01.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Вакцинация - не для бедных: в ВОЗ сделали волнительное заявление

Вакцинация - не для бедных: в ВОЗ сделали волнительное заявление
04:25 Сегодня Телеграф

Вакцинация доступна по большей части богатым странам.

Об этом свидетельствуют данные ВОЗ, согласно которым из  миллиарда сделанных инъекций в мире только 0,3% приходится на бедные страны.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, именно этот аспект является главной преградой для эффективной борьбы с пандемией коронавируса.

 Кроме того, он назвал неравный доступ к вакцинам от COVID-19 одной из главных проблем пандемии, а также отметил, что средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.

На данный момент всего в мире сделали 1,09 миллиарда доз вакцин. Полностью вакцинированы 255 миллионов человек.

Рейтинг стран по количеству вакцинированных:

  • Китай – 244 миллиона;
  • США – 235 миллионов;
  • Индия – 147 миллионов;
  • Великобритания – 48,1 миллиона;
  • Бразилия – 41 миллион;

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что у больных коронавируса появились симптомы, отличные от тех, которые проявлялись в 2020 году.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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ВОЗ, Вакцинация, Коронавирус, СОVID-19.
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