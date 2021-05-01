Вакцинация - не для бедных: в ВОЗ сделали волнительное заявление

Вакцинация доступна по большей части богатым странам.
Об этом свидетельствуют данные ВОЗ, согласно которым из миллиарда сделанных инъекций в мире только 0,3% приходится на бедные страны.
По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, именно этот аспект является главной преградой для эффективной борьбы с пандемией коронавируса.
Кроме того, он назвал неравный доступ к вакцинам от COVID-19 одной из главных проблем пандемии, а также отметил, что средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.
На данный момент всего в мире сделали 1,09 миллиарда доз вакцин. Полностью вакцинированы 255 миллионов человек.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что у больных коронавируса появились симптомы, отличные от тех, которые проявлялись в 2020 году.