Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой

В Украине признали, что вследствие коронавируса в нашем государстве произошел всплеск проблем с психическим здоровьем украинцев.

Об этом в интервью "Общественному" заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

По словам представителя ВОЗ в нашей стране, проблемы психического здоровья на фоне COVID-19 актуальны не только в Украине, но и во всем мире.

"Мы видим, что в Украине 8 млн человек нуждаются в различной поддержке в вопросах психического здоровья. Во времена COVID-19, эта проблема еще больше обострилась. Во всех странах, пораженных вирусом, проблемы с психическим здоровьем только растут. Поэтому мы понимаем, что в ближайшие 5–10 лет нужно гораздо больше поддерживать семьи и людей", – заявил Хабихт.

По его словам, в отдельных случаях коронавирус сильно бьет по психике, и данные последствия ученым еще предстоит изучить более тщательно.

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