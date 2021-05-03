Скачать
Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Долгожданное событие: какие возможности открывает перед Украиной визит Зеленского в Польшу
Долгожданное событие: какие возможности открывает перед Украиной визит Зеленского в Польшу
К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой
Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой
У Лаврова назвали "жестом отчаяния" санкции стран Запада против России
У Лаврова назвали "жестом отчаяния" санкции стран Запада против России

Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой

Новый удар коронавируса: миллионы украинцев страдают из-за проблем с психикой
16:43 Сегодня Телеграф

В Украине признали, что вследствие коронавируса в нашем государстве произошел всплеск проблем с психическим здоровьем украинцев. 

Об этом в интервью "Общественному" заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

По словам представителя ВОЗ в нашей стране, проблемы психического здоровья на фоне COVID-19 актуальны не только в Украине, но и во всем мире. 

"Мы видим, что в Украине 8 млн человек нуждаются в различной поддержке в вопросах психического здоровья. Во времена COVID-19, эта проблема еще больше обострилась. Во всех странах, пораженных вирусом, проблемы с психическим здоровьем только растут. Поэтому мы понимаем, что в ближайшие 5–10 лет нужно гораздо больше поддерживать семьи и людей", – заявил Хабихт. 

По его словам, в отдельных случаях коронавирус сильно бьет по психике, и данные последствия ученым еще предстоит изучить более тщательно.

Ранее мы сообщали, что штамм "индийского" коронавируса подтвердился у польского дипломата, которого накануне эвакуировали из Индии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 156

Все по теме:

Психика, ВОЗ, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов
02 Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)
03 В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ
04 Есть возможность обыграть агрессора: Кравчук высказал желание встретиться с Путиным
05 Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В условиях угроз для общей безопасности: Зеленский в Варшаве подписал важный документ с лидерами стран ЕС
В условиях угроз для общей безопасности: Зеленский в Варшаве подписал важный документ с лидерами стран ЕС
&quot;Убийца миллионов людей? Отлично&quot;: в Днепре второй день на крыше здания висит красный флаг с портретом Сталина (видео)
"Убийца миллионов людей? Отлично": в Днепре второй день на крыше здания висит красный флаг с портретом Сталина (видео)
В большинстве регионов Украины ситуация с коронавирусом остается сложной (карта на 3 мая)
В большинстве регионов Украины ситуация с коронавирусом остается сложной (карта на 3 мая)
Зеленский рассказал о своем детстве в СССР (видео)
Зеленский рассказал о своем детстве в СССР (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь