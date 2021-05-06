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Когда можно тренироваться после перенесенного COVID-19: советы известного тренера

Когда можно тренироваться после перенесенного COVID-19: советы известного тренера
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская, которая недавно поделилась секретами быстрого похудения, рассказала, как тренироваться после перенесенного коронавируса без последствий для здоровья.

Чтобы привести свое тело в норму нужно учитывать некоторые нюансы, отметила тренер передачи "Зважені і щасливі" на своей личной странице в соцсети Инстаграм.

Период восстановления длится от месяца до трех. Так как ковид поражает нервную и мышечную системы, иногда очень сильно влияет на суставы. И, безусловно, многие не понимают степень риска и сразу же после болезни просятся снова тренироваться. Так можно нанести большой урон своему организму. Также все зависит от того, насколько тяжело протекало заболевание и какие побочные эффекты вы получили. Поэтому тренировки нужно начинать начинать постепенно.

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Кроме этого, в этот период очень важно соблюдать режим питания, употреблять витамины. Особенно, группы В.

"У очень многих людей во время ковида пропадает аппетит, ковид может "бить" по ЖКТ - появляется проблема со стулом, острые боли в кишечнике, желудке. Нужно наладить режим питания: у нас есть три приема пищи - завтрак, обед и ужин. Должна быть систематичность", - объясняет Боржемская.

Ранее Марина Боржемская рассказала, как не набрать вес после похудения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Упражнения, Спорт, Коронавирус, Марина Боржемская, Covid-19.
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