Ученые придумали, как выявлять тяжелую форму коронавируса на ранних стадиях

Тяжелое течение коронавирусной болезни теперь можно выявить на ранней стадии. К такому выводу пришли ученые Цюрихского университета с коллегами из Франции и Германии. Они определили, что количество Т-лимфоцитов (Т-киллеров) в крови зараженного COVID-19 помогает узнать, насколько тяжело будет проходить заболевание у того или иного пациента.

Об этом пишет Mirage News.

Профессор Бурхард Бехер объяснил, что иммунные реакции на пневмонии похожи и являются частью общей воспалительной реакции организма. Но с коронавирусом дело обстоит несколько иначе.

"Когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе — иммунную сигнатуру, специфическую для COVID-19", — говорит он.

Напомним, ранее украинские ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса в Украине завершится только к 2023 году, когда у большинства населения выработается коллективный иммунитет.