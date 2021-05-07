"Есть или не есть": диетолог рассказал, нужен ли суп в рационе

Наверняка каждый в своей жизни слышал от своей бабушки или мамы, что необходимо есть "жидкое", то есть суп. А так ли это на самом деле?

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила рассказать, действительно ли нужен суп в рационе. Также, она рассказала, как приготовить его так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов.

Светлана отметила, что принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. А для здоровья очень важно чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную.

"Тем не менее суп супу рознь, его можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов которые в нее входят" - пишет диетолог.

⁣⁣Светлана Фус добавила, что нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – это высокопитательные продукты для ослабленных больных, а супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.⁣⁣⠀

Основные правила приготовления супа:⁣⁣⠀

⁣⁣нельзя никогда переваривать овощи, пусть они будут сварены "аль-денте".⠀

в своей основе суп должен состоять из овощей, не только морковка, картошка и лук. Но и в него могут входить большое количество овощей которые люди не очень любят использовать в принципе в рационе. Например, сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.⁣⁣⠀

никаких жирных наваристых бульонов, в идеале — лёгкие бульоны из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов, либо вообще варите на воде⁣⁣⠀

в суп можно добавлять крупу и макаронные изделия, в небольших количествах.⁣⁣⠀

желательно кушать и без хлеба, либо с 1-2 зерновыми хлебцами⁣⁣.

в супе могут быть мясо, рыба, яйца или грибы, в небольшом количестве.⁣⁣⠀

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