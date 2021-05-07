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"Есть или не есть": диетолог рассказал, нужен ли суп в рационе

"Есть или не есть": диетолог рассказал, нужен ли суп в рационе
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Наверняка каждый в своей жизни слышал от своей бабушки или мамы, что необходимо есть "жидкое", то есть суп. А так ли это на самом деле?

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила рассказать, действительно ли нужен суп в рационе. Также, она рассказала, как приготовить его так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов.

Светлана отметила, что принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. А для здоровья очень важно чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную.

"Тем не менее суп супу рознь, его можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов которые в нее входят" - пишет диетолог.

⁣⁣Светлана Фус добавила, что нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – это высокопитательные продукты для ослабленных больных, а супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.⁣⁣⠀

Основные правила приготовления супа:⁣⁣⠀

  • ⁣⁣нельзя никогда переваривать овощи, пусть они будут сварены "аль-денте".⠀
  • в своей основе суп должен состоять из овощей, не только морковка, картошка и лук. Но и в него могут входить большое количество овощей которые люди не очень любят использовать в принципе в рационе. Например, сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.⁣⁣⠀
  • никаких жирных наваристых бульонов, в идеале — лёгкие бульоны из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов, либо вообще варите на воде⁣⁣⠀
  • в суп можно добавлять крупу и макаронные изделия, в небольших количествах.⁣⁣⠀
  • желательно кушать и без хлеба, либо с 1-2 зерновыми хлебцами⁣⁣.
  • в супе могут быть мясо, рыба, яйца или грибы, в небольшом количестве.⁣⁣⠀
 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, кому нельзя есть редис, и на что нужно обратить внимание при его выборе. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Диетолог, Суп, Светлана Фус.
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