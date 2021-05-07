"Есть или не есть": диетолог рассказал, нужен ли суп в рационе

Наверняка каждый в своей жизни слышал от своей бабушки или мамы, что необходимо есть "жидкое", то есть суп. А так ли это на самом деле?
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила рассказать, действительно ли нужен суп в рационе. Также, она рассказала, как приготовить его так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов.
Светлана отметила, что принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. А для здоровья очень важно чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную.
"Тем не менее суп супу рознь, его можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов которые в нее входят" - пишет диетолог.
Светлана Фус добавила, что нежирные бульоны из птицы, кролика, говядины – это высокопитательные продукты для ослабленных больных, а супы-пюре – бережное питание для слизистой желудка, кишечника и при различных заболеваниях пищеварительной системы.⠀
Основные правила приготовления супа:⠀
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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, кому нельзя есть редис, и на что нужно обратить внимание при его выборе.