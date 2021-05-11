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Индийский штамм коронавируса: Степанов предупредил об опасных симптомах

Индийский штамм коронавируса: Степанов предупредил об опасных симптомах
10:19 Сегодня Телеграф

Глава украинского минздрава Максим Степанов решил предупредить сограждан о симптомах индийского штамма коронавируса. Эта разновидность ковида, как известно, является более агрессивной, чем другие известные на данное время.

"Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной", - сообщил Степанов на брифинге 11 мая.

По словам чиновника, индийский штамм поражает не только органы дыхания. Он бьет по почкам и желудочно-кишечному тракту, а также вызывает тяжелую интоксикацию организма.

"По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - сказал Степанов.

Министр уверен, что индийский штамм вируса уже подбирается к Украине.

Отметим, что по данным ресурса Worldometers, за время пандемии в Индии COVID-19 заразилось почти 23 миллиона человек, зафиксировано 250025 летальных случаев. Медицинская система страны не справляется с потоком больных. Мир облетели душераздирающие кадры из охваченной ковидом Индии.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, индийский штамм.
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