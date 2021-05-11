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Вторник, 11.05.2021
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Отделения перегружены, погибают семейные пары: Голубовская сообщила новости о борьбе с коронавирусом

Отделения перегружены, погибают семейные пары: Голубовская сообщила новости о борьбе с коронавирусом
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Несмотря на то, что поток новых пациентов с COVID-19 сократился, возросло число тяжелых больных. 

О том, как в Украине протекает пандемия коронавируса, написала врач-инфекционист Ольга Голубовская в Фейсбук.  

"Большой удельный вес тяжёлых больных возрастает. Конечно, сейчас гораздо легче, нет такого наплыва больных, но отделения перегружены тяжёлыми и очень тяжёлыми больными, молодыми людьми до 50 лет, погибают семейные пары, бесконечные трагедии, уставший персонал, работающий уже на автоматизме и тяжело, со слезами на глазах, переживающий потери ... особенно внезапные, особенно несправедливые и непредсказуемые... тяжёлые сны и будни, наполненные горем.. ... Какой там театр, или кино, или застолье, или праздники ...

Когда совсем нет сил, мне помогает чтение книг, написанных врачами ... например, вот этот отрывок из "Помнить о больном" Е.И. Лихтенштейна:

"Вероятно, редкий больной думает о том, сколько тревог доставляет он своему врачу, тревог, порождённых состраданием и сознанием огромной нравственной ответственности за доверенную жизнь".

А.П. Чехов писал А.С. Суворину:

"У врачей бывают отвратительные дни и часы, не дай бог никому этого. Среди врачей, правда, не редкость невежды и хамы, как и среди писателей, инженеров, вообще людей, но те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, бывают только у врачей. И за сие, говоря по совести, им многое проститься должно..."

Это именно дни и ночи, которые врач проводит у постели неизлечимого больного в горьком сознании своей профессиональной беспомощности, это дни и ночи, когда врач должен отвечать перед больным, его близкими, перед своей совестью..."

Да, нас учили быть небезразличным к страданиям больных, а также "лечить больного, а не болезнь". Хорошо это или плохо, вам судить. Сложная наука медицина, да и наукой ее назвать сложно. Как мы шутим, между хиромантией и астрологией занимает промежуточное положение. Протоколы, стандарты, доказательная медицина, конференции, конгрессы - все это хорошо...

Только вот никогда не знаешь наверняка, почему одному помогает, другому - нет, почему кто-то неожиданно выжил, а другой внезапно умер, почему этот, из группы риска, совсем немножко поболел, а этот, худой и молодой, уже месяц как на ИВЛ... что-то мы, конечно, знаем и многое сейчас можем, но бывает очень сложно предугадать и повлиять на неумолимое развитие болезни ... Потому что "медицина – это наука неопределённостей и искусство вероятностей ..."...

Берегите себя и своих близких. Не подвергайте лишнему риску. Ещё не все у нас позади, ещё будут непростые времена. Надеюсь, недолго.

Спасибо всем мед. работникам за их тяжёлый труд. И помните, что мы всегда рядом", - написала она. 

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Максим Степанов предупредил об опасности индийского штамма коронавируса.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Блог, Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.
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