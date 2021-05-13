От какой антиковидной вакцины пострадало больше всего украинцев: Ляшко рассказал о побочках

В МОЗ рассказали о том, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса и сколько человек столкнулись с побочными эффектами.

Об этом во время прямого эфира на "Радио Свобода" заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, по состоянию на 11 мая, в нашей стране привилось 884 547 граждан, из которых 0,22% пожаловались на плохое самочувствие и прочие симптомы поствакцинации.

Ляшко говорит, что реакция организма на прививку от ковида происходит в течение месяца. В таком случае в МОЗ проводят расследование: было ли это вследствие вакцинации или это совпало с прививкой по времени.

Чаще всего украинцы жалуются на корейскую вакцину индийского производства AstraZeneca и индийскую Covishield.

"По вакцине Covishield - тысяча сообщений от всех провакцинированных. По вакцине CoronaVac (китайского производства - ред.) - 7 сообщений, по вакцине Pfizer - 7 сообщений и по вакцине AstraZeneca (Южная Корея- ред.) - 177 сообщений", - рапортует Ляшко.

Самые частые реакции на эти вакцины - боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль и повышение температуры.

Напомним, в США ученые представили результаты нового исследования касательно того, какая из представленных антиковидных вакцин защитит от новых мутаций коронавируса лучше всего.