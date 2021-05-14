Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Продать не только "Приват": какие банки готовят к приватизации и есть ли на них покупатели
Продать не только "Приват": какие банки готовят к приватизации и есть ли на них покупатели
Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
Кредит на 1,3 миллиарда: Зеленский рассказал, на что Украина потратит крупный транш от Франции
Кредит на 1,3 миллиарда: Зеленский рассказал, на что Украина потратит крупный транш от Франции
Под Печерским судом, где слушают дело Медведчука, произошла потасовка (видео)
Под Печерским судом, где слушают дело Медведчука, произошла потасовка (видео)

Коронавирус, диета, стресс: диетолог рассказал, почему могут выпадать волосы

Коронавирус, диета, стресс: диетолог рассказал, почему могут выпадать волосы
Обновлено 07:21 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Наверняка каждый в своей жизни встречался с проблемой, когда после расчесывания на расческе остаются волосы. Или же, когда проводишь рукой по волосам, то в руках остается приличный клок волос. Одним словом - все сталкивались с выпадением волос. 

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила затронуть эту тему, ведь некоторые из причин выпадения волос связаны с питанием. Также, Светлана назвала еще парочку самых распространенных причин, почему мы "теряем" волосы. 

"Наши волосы часто отражают способ питания и могут указывать на существование проблем в организме человека" - пишет диетолог.

Причины выпадения волос: 

  • гормональные нарушения, 

  • стресс,

  • ограничительные диеты. Слишком низкий запас энергии и питательных веществ, таких как белки, минералы, незаменимые жирные кислоты и витамины приводит к аномальным изменениям в структуре, пигментации волос.

  • результат нарушения работы желудочно-кишечного тракта,

  • анемия,

  • коронавирус, 

  • васкулит - аутоиммунное воспаление мелких сосудов, которое может возникнуть из-за сходства белков вируса и отдельных белков человека.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала всю правду о растительном молоке. Диетолог сообщила, можно ли напиток считать молоком, и рассказала, что кому можно и нельзя его пить. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 121

Все по теме:

Здоровье, Диетолог, Волосы, Выпадение волос, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
02 Под Печерским судом, где слушают дело Медведчука, произошла потасовка (видео)
03 Суд избрал меру пресечения Медведчуку
04 Мертвыми только казались: стало известно о чудесном исцелении пчел из скандала с "Укрпочтой" (видео)
05 Был "смотрящим" от воров в законе из РФ: Украина выгнала из страны криминального авторитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Экс-солистка группы &quot;Тату&quot; рвется в Госдуму РФ: в сети появился предвыборный ролик звезды (видео)
Экс-солистка группы "Тату" рвется в Госдуму РФ: в сети появился предвыборный ролик звезды (видео)
Не &quot;за&quot; и &quot;не против&quot;: в &quot;Киевском метрополитене&quot; неоднозначно отреагировали на обыски
Не "за" и "не против": в "Киевском метрополитене" неоднозначно отреагировали на обыски
Какой праздник 14 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь