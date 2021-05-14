Коронавирус, диета, стресс: диетолог рассказал, почему могут выпадать волосы

Наверняка каждый в своей жизни встречался с проблемой, когда после расчесывания на расческе остаются волосы. Или же, когда проводишь рукой по волосам, то в руках остается приличный клок волос. Одним словом - все сталкивались с выпадением волос.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм решила затронуть эту тему, ведь некоторые из причин выпадения волос связаны с питанием. Также, Светлана назвала еще парочку самых распространенных причин, почему мы "теряем" волосы.

"Наши волосы часто отражают способ питания и могут указывать на существование проблем в организме человека" - пишет диетолог.

Причины выпадения волос:

гормональные нарушения,

стресс,

ограничительные диеты. Слишком низкий запас энергии и питательных веществ, таких как белки, минералы, незаменимые жирные кислоты и витамины приводит к аномальным изменениям в структуре, пигментации волос.

результат нарушения работы желудочно-кишечного тракта,

анемия,

коронавирус,

васкулит - аутоиммунное воспаление мелких сосудов, которое может возникнуть из-за сходства белков вируса и отдельных белков человека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала всю правду о растительном молоке. Диетолог сообщила, можно ли напиток считать молоком, и рассказала, что кому можно и нельзя его пить.