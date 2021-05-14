"Отличный союзник в борьбе с весенним авитаминозом": Марина Боржемская рассказала о пользе одуванчиков

13 мая отмечался День одуванчиков. Известный фитнес-тренер, эксперт по питанию, тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская в честь этого праздника на своей странице в Инстаграм поговорить со своими подписчиками о пользе этих желтеньких цветочков, и поделилась рецептом салата, который можно приготовить из листочков одуванчика.

Оказывается, этот цветок способен принести немалую пользу организму, так как в растении содержится масса полезных веществ.

"Отличный союзник в борьбе с весенним авитаминозом" - пишет Марина.

Польза одуванчика:

выводит из организма токсины,

стимулирует выделение желчи, разрушает камни в желчном пузыре,

предупреждает диабет и ожирение,

стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы,

очищает кровь и снижая уровень холестерина.

Марина Боржемская отметила, что молодые весенние листья одуванчика часто входят в состав салатов и борщей, а цветы одуванчика используются для приготовления вина и варенья.

Рецепт салата из одуванчиков:

Помойте и подсушите около 50 г молодых листьев одуванчика. Вымачивать их необязательно. Мелко нарежьте, добавьте 5 г растительного масла и немного лимонного сока. (также можно добавить по вкусу соль, горчицу, перец и т.д.) Хорошенько перемешайте и сразу подавайте к столу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, что обычные одуванчики могут заменить рукколу и каперсы. Повар поделился рецептом закуски, в которую добавил одуванчик.