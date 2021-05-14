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"Отличный союзник в борьбе с весенним авитаминозом": Марина Боржемская рассказала о пользе одуванчиков

"Отличный союзник в борьбе с весенним авитаминозом": Марина Боржемская рассказала о пользе одуванчиков
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

13 мая отмечался День одуванчиков. Известный фитнес-тренер, эксперт по питанию, тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская в честь этого праздника на своей странице в Инстаграм поговорить со своими подписчиками о пользе этих желтеньких цветочков, и поделилась рецептом салата, который можно приготовить из листочков одуванчика. 

Оказывается, этот цветок способен принести немалую пользу организму, так как в растении содержится масса полезных веществ.

"Отличный союзник в борьбе с весенним авитаминозом" - пишет Марина. 

Польза одуванчика:

  • выводит из организма токсины,
  • стимулирует выделение желчи, разрушает камни в желчном пузыре,
  • предупреждает диабет и ожирение,
  • стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы,
  • очищает кровь и снижая уровень холестерина.

Марина Боржемская отметила, что молодые весенние листья одуванчика часто входят в состав салатов и борщей, а цветы одуванчика используются для приготовления вина и варенья. 

Рецепт салата из одуванчиков:

Помойте и подсушите около 50 г молодых листьев одуванчика. Вымачивать их необязательно. Мелко нарежьте, добавьте 5 г растительного масла и немного лимонного сока. (также можно добавить по вкусу соль, горчицу, перец и т.д.) Хорошенько перемешайте и сразу подавайте к столу.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко рассказал, что обычные одуванчики могут заменить рукколу и каперсы. Повар поделился рецептом закуски, в которую добавил одуванчик.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Польза, Одуванчик, Марина Боржемская.
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