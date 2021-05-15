Женщине удалили опухоль весом в 13 кг: подробности операции

Во Львовской области врачи провели операцию по удалению кисты весом в 13 килограмм.

Об этом пишет ZAXID.net.

Отмечается, что 55-летняя жительница Яворовского района обратилась к врачам с жалобой на боли внизу живота и дискомфорт в желудке.

При осмотре врачи диагностировали кисту правого яичника. Опухоль разрослась до огромных размеров, и заняла почти всю брюшную полость.

Женщина призналась, что была в шоке от услышанного, хотя и не стала отрицать того, что давно не была у гинеколога.

Операция прошла в конце апреля и длилась почти час. Вместе с образованием, женщине пришлось удалить все внутренние половые органы.

По словам гинеколога Соломиии Лисович, женщине очень повезло, что опухоль оказалась доброкачественной, хотя зачастую новообразования такого размера чаще бывают злокачественными.

Пациентку уже отпустили домой.

Как сообщалось ранее, 13 мая врачи ровенской Центральной городской больницы успешно завершили операцию по пересадке сердца.