Будет хуже: глава ВОЗ сделал прогноз насчет коронавируса и назвал самые опасные страны

Второй год коронавирусной пандемии в мире станет еще более смертоносным, нежели первый.

Об этом сегодня, 14 мая, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.

По его мнению, 2021 год принесет еще больше летальных случаев в мире. Хотя и в прошлом цифра была шокирующей: COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек.

Опасение вызывает ситуация во всем мире без исключения, хотя, по словам главы ВОЗ, критическая картина сейчас наблюдается в Индии, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте.

Выход, считают эксперты, только один: вакцинация и профилактические меры.

Напомним, уже 16 мая свои границы для туристов открывает Италия - первая ушедшая в изоляцию европейская страна, где в 2020-м вспыхнул коронавирус. Стало известно, смогут ли рассчитывать на въезд украинцы.