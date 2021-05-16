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Врачи предупредили, как можно себе навредить перед прививкой от коронавируса

Врачи предупредили, как можно себе навредить перед прививкой от коронавируса
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф

Перед и после вакцинации от коронавируса бессмысленно и даже опасно принимать препараты для разжижения крови.

Такое мнение 15 мая озвучил глава Национального техгруппы по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий.

По его словам нет смысла принимать такие препараты поскольку они имеют ряд побочных эффектов. Если человек не принимал подобного рода препараты, не стоит их принимать до или после вакцинации.

Причиной для приема такого рода препаратов может служить сопутствующая патология, тогда от лекарств не стоит отказываться.

В то же время прием лекарства для профилактики только навредит до и после вакцинации.

Напомним, что Украина готовится к новой волне коронавируса, в связи с чем в Минздраве предпринимают ряд мер. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Коронавирус.
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