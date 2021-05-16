Известный украинский инфекционист рассказала, как нельзя лечить коронавирус

Некоторые украинские врачи выбирают неправильный подход к лечению COVID-19, которые может навредить пациенту в большей мере, чем помочь.

Об этом рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова в разговоре с телеведущей Марией Ефросининой.

Булавинова обратила внимание, что в Украине очень высокий показатель смертности в относительно молодом возрасте.

"Мне кажется, что очень важна дискуссия, что мы как медицинская система может делать иначе, и что пациенты могут делать иначе", - сказала она.

Врач указала, что первым делом это касается приема антибиотиков, которые не эффективны против коронавируса.

Также она указала на потенциальную опасность гормонов, которые хоть и могут помочь в борьбе с COVID-19, но их стоит назначать вовремя, в противном случае они тоже вредны для организма.

Помимо того, говорит врач, встречаются случаи, когда больному не вовремя предоставляется кислородная поддержка.

Еще одной проблемой она считает применение средств с недоказанной эффективностью.

"Это иммуномодуляторы, псевдопротивовирусная терапия, какие-то безумные капельницы на дому. Этих пациентов вообще нельзя капать, поскольку их можно утопить, в буквальном смысле, в них и так поражены легкие", - сказала Булавинова и посоветовала в таких случаях уточнять действительно такие препараты нужны пациенту.

Как сообщалось ранее, в крупных городах Украины начнут работать центры вакцинации от коронавируса, а также будет проведена кампания по иммунизации учителей.