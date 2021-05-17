Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi

В мире может появиться еще одна вакцина против коронавируса, на этот раз французского производства.

Как сообщила пресс-служба французской фармацевтической компании Sanofi, они совместно с британским партнером GSK завершили второй этап тестирования своей вакцины против COVID-19.

Фармацевты говорят, что даже после одной их прививки у человека вырабатывается достаточное количество антител, чтобы бороться с коронавирусом.

Так, промежуточные результаты второй фазы показали от 95% до 100% выработки антител у людей разного возраста (в исследовании участвовали 722 желающих от 18 до 95 лет).

Основное исследование в рамках третьей фазы стартует в ближайшее время и будет более глобальным: с 35 000 добровольцев из широкого круга стран.

Если все пройдет успешно, прививать этой вакциной начнут в конце 2021 года.

Напомним, американские эксперты назвали новый побочный эффект после прививки от коронавируса, причем производитель вакцины не имеет значения.