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Понедельник, 17.05.2021
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Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi

Франция объявила о создании собственной вакцины от коронавируса: что известно о препарате от Sanofi
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф

В мире может появиться еще одна вакцина против коронавируса, на этот раз французского производства. 

Как сообщила пресс-служба французской фармацевтической компании Sanofi, они совместно с британским партнером GSK завершили второй этап тестирования своей вакцины против COVID-19. 

Фармацевты говорят, что даже после одной их прививки у человека вырабатывается достаточное количество антител, чтобы бороться с коронавирусом. 

Так, промежуточные результаты второй фазы показали от 95% до 100% выработки антител у людей разного возраста (в исследовании участвовали 722 желающих от 18 до 95 лет).

Основное исследование в рамках третьей фазы стартует в ближайшее время и будет более глобальным: с 35 000 добровольцев из широкого круга стран. 

Если все пройдет успешно, прививать этой вакциной начнут в конце 2021 года. 

Напомним, американские эксперты назвали новый побочный эффект после прививки от коронавируса, причем производитель вакцины не имеет значения.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Франция, Вакцина, Прививка, Коронавирус.
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