Неожиданно: ученые назвали новые симптомы индийского штамма COVID-19

Эксперты, которые изучают новый - индийский - штамм коронавируса, заявили о новом симптоме болезни.

По информации The Sun, медики индийского города Бангалор (штат Карнатака) заявили, что с недавних пор очень часто инфицированные коронавирусом пациенты жалуются на сильную сухость во рту и жажду.

Также эксперты призвали не игнорировать такие симптомы, как раздражение и зуд, а также боль в области языка. Кроме того, во рту у инфицированных могут образоваться язвы.

В пример индийские медики приводят 55-летнего пациента, у которого была сильнейшая сухость во рту. Он также жаловался на конъюнктивит и усталость, хотя температуры у него не было.

Эксперты призывают: если у вас внезапно появились сильная усталость и жажда, нужно сдать тест на COVID-19. Ведь человек может переболеть без других симптомов, но заразить других.

Напомним, в мире может появиться еще одна вакцина против коронавируса, на этот раз французского производства.