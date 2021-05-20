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Четверг, 20.05.2021
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Доктор Комаровский ответил, вредно ли делать дыхательные упражнения при коронавирусе

Доктор Комаровский ответил, вредно ли делать дыхательные упражнения при коронавирусе
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Несмотря на массу различных событий и новостей, тема коронавируса остается не менее "популярной". 

Популярный украинский доктор Евгений Олегович Комаровский на протяжении всей пандемии старается держать своих подписчиков в курсе "коронавирусных" новостей. На своей странице в Инстаграм он публикует ответы на вопросы своих читателей и различные посты на эту тему. 

Одна из подписчиц Комаровского спросила доктора, можно ли во время болезни делать дыхательные упражнения, ведь она читала, что они не полезны и могут навредить. 

Евгений Олегович опроверг этот миф, заверив своих подписчиков в том, что никогда, никому и ни при каких обстоятельствах дыхательные упражнения не могут помешать, если во время их выполнения не становится плохо. Причем при тут идет речь о практически любых болезнях. 

"Обращаю ваше внимание: если вы по любой методике проводите дыхательные упражнения и во время их выполнения чувствуете себя лучше, то занимайтесь на здоровье. Это однозначно хорошо" - говорит Комаровский.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский объяснил, при каких симптомах показано лечение в больнице при COVID-19.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Дыхание, Коронавирус, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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