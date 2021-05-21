"Шарики надувать нельзя": врач рассказал, как быстро восстановить легкие после воспаления

Вернемся к теме коронавируса. А точнее к теме восстановления после болезни.

Во время прямой линии "ФАКТОВ" торакальный хирург высшей категории, пульмонолог Евгений Симонец ответил на вопросы, как восстановить нормальное дыхание после коронавируса, и развеял миф о надувании шариков.

Оказывается, шарики надувать нельзя. А если быть точнее, то это подходит только тем пациентам, которые перенесли операцию на легких, и то, только тогда, когда на КТ или рентгенограмме видно, что легочные ткани полноценно не вентилируются.

А вот выдыхать практика выдыхания воздуха через трубочку - полезно. Легкие увеличат объем дыхания, улучшится их вентиляция.

Также, Евгений дал несколько советов, как быстрее восстановить легкие:

Делать дыхательную гимнастику.

Пройти курс санаторно-курортного лечения.

Плавать.

Дышать морским воздухом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, полезны ли при коронавирусе дыхательные упражнения.