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"Шарики надувать нельзя": врач рассказал, как быстро восстановить легкие после воспаления

"Шарики надувать нельзя": врач рассказал, как быстро восстановить легкие после воспаления
05:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Вернемся к теме коронавируса. А точнее к теме восстановления после болезни. 

Во время прямой линии "ФАКТОВ" торакальный хирург высшей категории, пульмонолог Евгений Симонец ответил на вопросы, как восстановить нормальное дыхание после коронавируса, и развеял миф о надувании шариков.

Оказывается, шарики надувать нельзя. А если быть точнее, то это подходит только тем пациентам, которые перенесли операцию на легких, и то, только тогда, когда на КТ или рентгенограмме видно, что легочные ткани полноценно не вентилируются.

А вот выдыхать практика выдыхания воздуха через трубочку - полезно. Легкие увеличат объем дыхания, улучшится их вентиляция.

Также, Евгений дал несколько советов, как быстрее восстановить легкие:

  • Делать дыхательную гимнастику.

  • Пройти курс санаторно-курортного лечения.

  • Плавать.

  • Дышать морским воздухом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, полезны ли при коронавирусе дыхательные упражнения.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Здоровье, Дыхание, Легкие, Коронавирус, Евгений Симонец.
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