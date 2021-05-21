Учёные доказали, что любая доза алкоголя вредит мозгу

Давно известно, что употребление алкоголя пагубно влияет на здоровье человека. Мнение о том, что можно пить умеренно, опровергается недавними исследованиями, которые утверждают, что безопасной нормы алкоголя нет.

Более подробно о проведенном исследовании рассказывается на сайте CNN в статье: Исследование показало, что употребление алкоголя в любом количестве вызывает повреждение мозга, перевод которой публикует "Телеграф".

Согласно новому исследованию, не существует такого понятия, как "безопасный" уровень употребления алкоголя, когда речь идет об ухудшении здоровья мозга, вызванного принятием спиртных напитков.



В неэкспериментальном исследовании, которое еще не получило свою рецензию, исследователи из Оксфордского университета изучили взаимосвязь между самооценкой потребления алкоголя примерно 25 тыс человек в Великобритании и сканированием их мозга.

По словам Ани Топивала, старшего клинического исследователя в Оксфорде, исследователи отметили, что употребление алкоголя повлияло на серое вещество - области мозга, в которых "обрабатывается информация".

"Чем больше люди пили, тем меньше у них становилось серого вещества", - сообщила Топивала.

"Объем мозга уменьшается с возрастом и в значительной степени при деменции. Меньший его объем также показывает ухудшение результатов при тестировании памяти", - пояснила она, - "Хотя алкоголь внес лишь небольшой вклад в это (0,8%), но его влияние превосходило другие "изменяемые" факторы риска". По ее словам, изменяемые факторы риска - это "те факторы, с которыми вы можете что-то делать, в отличие от старения."

Тип алкоголя не имеет значения

Команда также исследовала, как влияют определенные режимы употребления алкоголя, типы напитков и другие состояния здоровья на здоровье мозга.

Они обнаружили, что не существует "безопасной" дозы употребления алкоголя. Это означает, что любое количество алкоголя хуже, чем отказ от его употребления. Они также не нашли доказательств того, что тип напитка - например, вино, более крепкие спиртные напитки или пиво – влияет на степень вреда, наносимого мозгу.

Однако, как добавили исследователи, некоторые особенности, такие как высокое кровяное давление, ожирение или склонность к пьянству, могут подвергать людей еще большему риску.

"Очень многие люди пьют "умеренно" и думают, что это либо безвредно, либо даже полезно", - сообщила Топивала CNN в своем сообщении по электронной почте.

"Поскольку нам еще предстоит найти "лекарство" от нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, но знание о факторах, которые могут способствовать повреждению мозга, важно для общественного здравоохранения", - добавила она.

Нет безопасного предела

Риски, связанные с употреблением алкоголя, известны давно: предыдущие исследования показали, что нет такого количества спиртных напитков, вина или пива, которое было бы безопасным для вашего здоровья в целом.

Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet в 2018 году, алкоголь был основным фактором риска заболеваний и преждевременной смерти мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 во всем мире в 2016 году. Тогда на него приходилась почти каждая десятая смерть.

"Мы еще не можем сказать наверняка, существует ли "безопасный уровень" алкоголя в отношении здоровья мозга на данный момент, хотя на протяжении десятилетий было известно, что злоупотребление спиртными напитками вредно для здоровья этого органа", - заявила Сэди Бонифас, руководитель исследования в Британском Институте изучения алкоголя, - "Мы также не должны забывать, что алкоголь влияет на все части тела, и существует множество рисков для здоровья".

Тони Рао, приглашенный клинический научный сотрудник по психиатрии пожилых людей в Королевском колледже Лондона, заявил CNN, что, учитывая большой размер выборки, маловероятно, что результаты исследования могли появиться случайно.

Рао сказал, что исследование демонстрирует предыдущие результаты, которые показали, что нет безопасного уровня потребления алкоголя с учетом его роли в повреждении структуры и функции человеческого мозга.

"Предыдущие исследования показали, что тонкие изменения, которые демонстрируют повреждение мозга, могут проявляться так, что они не сразу обнаруживаются при обычном тестировании интеллектуальной функции, и могут прогрессировать бесконтрольно до тех пор, пока не появятся более заметные изменения в памяти", - рассказал он, - "Даже при небольших уровнях употребления алкоголя есть доказательства того, что спиртные напитки имеют более пагубное влияние, чем считалось ранее. Исследование в Оксфорде показало, что алкоголь более вреден, чем другие факторы риска, такие, например, как курение".

"А вместе с высоким кровяным давлением и ожирением алкоголь наносит мозгу еще больший вред, что в конечном итоге подчеркивает важную роль диеты и здорового образа жизни для поддержания здоровья мозга и всего организма в целом", - добавил ученый.